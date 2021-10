Aspal. Annunci Borsa Lavoro Sardegna

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa–lavoro.

NUORO

Un’azienda di Nuoro cerca due onicotecniche da assumere a tempo indeterminato.

ZEDDIANI

A Zeddiani cercano 1 addetto alla contabilità generale. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 1 addetto alle vendite all’ingrosso, 1 commesso di banco. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLACIDRO- MONASTIR – NUORO

A Villacidro, Monastir e Nuoro cercano 21 addetti alla logistica di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI – NUORO – CAGLIARI

A Sassari, Nuoro e Cagliari cercano 3 procacciatori di affari. Si offre contratto lavoro autonomo.

NUORO

A Nuoro cercano 1 ragioniere contabile. Si offre contratto a tempo indeterminato.

ORANI

A Orani cercano 1 badante. Si offre contratto a tempo indeterminato.

ELMAS

A Elmas cercano 1 elettricista impiantista di cantiere. Si offre contratto a tempo determinato.

TEMPIO PAUSANIA

A Tempio Pausania cercano 2 falegnami mobilieri. Si offre contratto apprendistato.

MACOMER

A Macomer cercano 10 addetti alla logistica di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato.

DESULO

A Desulo cercano 2 muratori in mattoni, 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

A Oristano cercano 1 commesso delle vendite al minuto, 1 web master. Si offre contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Ad Assemini cercano 1 elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

TERRALBA

A Terralba cercano 1 agente di commercio. Si offre contratto di lavoro autonomo.

LIVORNO

A Livorno cercano 1 autotrasportatore merce. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 3 muratori in mattoni. Si offre contratto a tempo determinato.

OROSEI

A Orosei cercano 1 commesso di banco. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLAMAR

A Villamar cercano 1 intonacatore. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SETTIMO SAN PIETRO

A Settimo San Pietro cercano 1 impiegato addetto alla gestione degli acquisti. Si offre contratto a tempo determinato.

CAPOTERRA

A Capoterra cercano 1 elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. Si offre contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Ad Assemini cercano 1 autotrasportatore merce. Si offre contratto a tempo determinato.

GENONI

A Genoni cercano 2 conduttori di macchine forestali. Si offre contratto a tempo determinato.

SELARGIUS

A Selargius cercano 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 3 procacciatori di affari, 3 agenti di commercio. Si offre contratto di lavoro autonomo.

PALAU

A Palau cercano 1 operatore socio assistenziale, 1 addetto all’assistenza personale. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 5 infermieri, 4 operatori socio sanitari, 2 manovali edili, 1 mastro muratore in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLACIDRO

A Villacidro cercano 2 farmacisti. Si offre contratto a tempo determinato e apprendistato.

TORTOLI’

A Tortolì cercano 2 agenti di commercio. Si offre contratto di collaborazione.

SANLURI

A Sanluri cercano 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

PALAU

A Palau cercano 1 addetto ai servizi di igiene e pulizia. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CARBONIA

A Carbonia cercano 1 casaro, 1 manovale edile, 1 muratore in mattoni. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

Ad Olbia cercano 8 fattorini. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 2 termoidraulici, 2 muratori, 1 manovale edile, 1 frantoiano. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena cercano 2 consulenti immobiliari. Si offre contratto di collaborazione.

TERRALBA

A Terralba cercano 1 apprendista panettiere.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 1 operatore commerciale estero, 1 commesso di vendita e 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula cercano 1 custode di edifici, 1 addetto alle pulizie di interni, 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 2 custodi di edifici, 2 aiuto cuochi di ristorante, 1 garzone di cucina, 3 primo commis, 1 commesso di vendita, 1 autotrasportatore merce. Si offre contratto a tempo determinato

ORISTANO

A Oristano cercano 1 infermiere. Si offre contratto a tempo indeterminato.

TIROCINIO

A San Gavino cercano 1 tirocinante grafico. A Cagliari cercano 1 tirocinante banconiere tavola calda. A Nuoro cercano 1 tirocinante commesso di vendita. A Capoterra cercano 1 tirocinante elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. A Mogoro cercano 1 tirocinante addetto ai compiti di controllo. A Elmas cercano 1 tirocinante elettricista. A Muros cercano 2 tirocinanti addetti alle funzioni di segreteria. Ad Oristano cercano 1 tirocinante web master.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi–on–line/per–i–cittadini/cantieri–comunali

FLUMINIMAGGIORE

Il comune di Fluminimaggiore assume per il cantiere 2 geometri, 2 operatori alla motosega, 16 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 21 ottobre. Info nel CPI di Iglesias.

BESSUDE

Il comune di Bessude assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 18 ottobre. Info nel CPI di Bonorva.

BONORVA

Il comune di Bonorva assume per il cantiere 1 muratore specializzato. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 18 ottobre. Info nel CPI di Bonorva.

ANELA

Il comune di Anela assume per il cantiere 1 potatore qualificato, 4 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande entro il 15 ottobre. Info nel CPI di Ozieri.

ERULA

Il comune di Erula assume per il cantiere 4 addetti alla manutenzione del verde, 3 manovali edili, 1 muratore qualificato, 1 impiegato di concetto/geometra. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 15 ottobre. Info nel CPI di Castelsardo.

BAUNEI

Il comune di Baunei assume con selezione articolo 16, 1 manovale e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 4 al 15 ottobre. Info nel CPI di Lanusei.

BOSA

Il comune di Bosa assume per il cantiere 3 geometri, 2 conduttori di macchine movimento terra, 4 muratori, 8 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 13 ottobre. Info nel CPI di Cuglieri.

CALANGIANUS

Il comune di Calangianus assume per il cantiere 5 braccianti agricoli, 1 muratore in pietra e mattoni. Il contratto sarà a tempo determinato, per oltre 3 mesi. Domande entro il 14 ottobre. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Avviamento a selezione articolo 16 comune Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

Cantiere Lavoras comune Villaurbana. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comunale Ussassai. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere Lavoras comune Cardedu. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Neoneli. Info nel CPI di Ghilarza

Cantiere Lavoras comune Silius. Info nel CPI di Senorbì

Avviamento a selezione articolo 16 comune Montresta. Info nel CPI di Cuglieri

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere Lavoras comune Neoneli. Info nel CPI di Ghilarza

Cantiere comunale Esporlatu. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere Lavoras comune Sestu. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comunale Cossoine. Info nel CPI di Bonorva

Cantiere Lavoras comune Siniscola. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comunale Baunei. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere Lavoras comune Santa Giusta. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comunale Quartu Sant’Elena. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

Avviamento a selezione articolo 16 comune Sant’Antonio di Gallura. Info nel CPI di Olbia

Cantiere Lavoras comune Bulzi. Info nel CPI di Castelsardo

LEGGE 68

ASSEMINI. 1 Operaio metalmeccanico generico

Un’azienda cerca per la sede di Assemini, nella zona industriale di Macchiareddu, 1 operaio metalmeccanico generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 15 al 25 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

SAN GAVINO MONREALE. 1 Impiegato amministrativo

Un’azienda cerca per la sede di San Gavino Monreale 1 impiegato amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 8 nei CPI di Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 18 al 29 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

MACOMER. 1 Operaio generico manutentore

Un’azienda cerca per la sede di Macomer 1 operaio generico manutentore iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 13 al 22 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Aiuto elettricista

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 aiuto elettricista iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 18 al 28 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Addetto Help Desk

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 addetto help desk iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Sarà stipulato un tirocinio formativo e di orientamento, per 6 mesi. Domande dall’11 al 21 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Perito elettromeccanico e professioni assimilate

Un’azienda cerca per i diversi cantieri in provincia di Cagliari 1 perito elettromeccanico e professioni assimilate iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 18 al 28 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

ELMAS. 1 Aiuto elettricista

Un’azienda cerca per la sede di Elmas 1 aiuto elettricista iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dall’11 al 21 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

GUSPINI. 1 Impiegato

Un’azienda cerca per la sede di Guspini 1 impiegato iscritto alle liste della legge 68 articolo 8 nei CPI di Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi e a tempo pieno. Domande dall’11 al 22 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Estetista

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 estetista iscritta alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 12 al 21 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

PORTO TORRES. 1 Operaio/Manutentore impianti industriali

Un’azienda cerca per la sede di Porto Torres 1 operaio/manutentore impianti industriali iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dall’11 al 22 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 4 operatori tecnici magazzinieri

L’Azienda Ospedaliero universitaria di Sassari assume, per la sede di Sassari, con avviamento a selezione 4 operatori tecnici magazzinieri iscritti alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dall’8 al 21 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 7 Tecnici del lavoro bancario

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 7 tecnici del lavoro bancario iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 6 al 19 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 2 Addetti al confezionamento

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 2 addetti al confezionamento iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dall’8 al 21 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Aiuto commesso

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 6 al 18 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Manovale edile

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 manovale edile iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 4 al 15 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 1 operatore tecnico/giardiniere per comune Selargius. Info nel CPI di Cagliari

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI di ALGHERO aspal.cpialghero@regione.sardegna.it

Fare impresa attraverso l’incentivo Resto al Sud”, da svolgersi a distanza con l’utilizzo della piattaforma Zoom e destinato agli iscritti presso lo stesso CPI di Alghero, 8 ottobre ore 10.00

CPI di ASSEMINI aspal.cpiassemini@regione.sardegna.it

Resto al Sud, l’incentivo alla creazione di lavoro autonomo e nuova impresa per le persone tra i 18 e i 55 anni, 27 ottobre, ore 15.30

CPI di CAGLIARI (i seminari sono riservati ai domiciliati a Cagliari e Monserrato) cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

Resto al Sud: un incentivo alla creazione d’impresa Informazioni sull’incentivo per la creazione d’impresa rivolto a persone tra i 18 e i 55 anni, 15 ottobre, ore 10.00

Cercare attivamente lavoro: nuove tecniche e strategie Informazioni e strumenti per cercare lavoro nell’era digitale, 21 ottobre ore 10.00

Mettersi in proprio per ripartire Informazioni e strumenti per fare i primi passi, 22 ottobre ore 10.00

CPI di NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: come candidarsi, 11 ottobre ore 16.00

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 12 ottobre ore 16.00

Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti, 13 ottobre ore 10.00

La conoscenza di sé e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 14 ottobre ore 10.00

Il reddito di cittadinanza: approfondimenti sulla misura di contrasto alla povertà e accesso alle politiche del lavoro, 15 ottobre ore 10.00

Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, universitaria e professionale, 19 ottobre ore 16.00

Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva, 20 ottobre ore 10.00

Legge 68/99: Preselezioni e Avviamenti a selezione: modalità di partecipazione, 21 ottobre ore 16.00

L’offerta formativa: catalogo regionale e Cpia, 22 ottobre ore 10.00

CPI di OLBIA aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it

Resto al Sud: un’occasione per mettersi in proprio, 19 ottobre ore 10.00

CPI di QUARTU SANT’ELENA aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti on line ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 11 ottobre ore 10.00

Orientamento Sportivo: panoramica delle istituzioni che regolano il Settore – Contratti e forme di Lavoro in ambito professionistico, d’impresa e associato, L.68- Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato: dal collocamento obbligatorio all’inserimento mirato, 18 ottobre ore 10.00

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti on line ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 20 ottobre ore 10.00

Sai cosa firmi, i contratti di lavoro: la disciplina del rapporto di lavoro, dalla costituzione alla cessazione, 21 ottobre ore 10.00

CPI di SASSARI aspal.cpisassari@regione.sardegna.it

Creazione di Impresa green – incentivo Invitalia Resto al SUD, 12 ottobre ore 16.00

CPI di SINISCOLA aspal.cpisiniscola@regione.sardegna.it

Mettersi in proprio: opportunità per l’auto imprenditorialità, 25 ottobre ore 10.00

Mettersi in proprio: come elaborare e redigere un progetto, 26 ottobre ore 10.00