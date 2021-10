Archeoclub a Roma e in Campania

Il 21 Ottobre – Tour stampa ai Musei Capitolini alla viglia del Congresso Nazionale che sarà a Roma il 22 di Ottobre. Invece dal 28 al 30 di Ottobre bellissimo Press Tour con meraviglioso viaggio nel patrimonio archeologico del casertano in Campania!

A Comunanza, nelle Marche, potrebbe esserci la scomparsa Novana citata da Plinio il Vecchio!

Stefania Cespi (Presidente Archeoclub d’Italia sede di Comunanza nelle Marche): “Qui c’è il Parco Archeologico, da vedere il Complesso Termale”.

Un viaggio nel Patrimonio Archeologico Italiano in vista del Congresso Nazionale di Archeoclub d’Italia a “La Sapienza” di Roma il 21/22 Ottobre.

Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia) : “Il cinquantesimo Congresso Nazionale sarà a Roma. Un grande evento con delegazioni da tutta Italia, rappresentanti di Governo, rappresentanti di istituzioni culturali.

Il 21 Ottobre, Tour esclusivo per la stampa nel cuore del patrimonio archeologico di Roma. Il 22 la Conferenza a La Sapienza con la presentazione di studi e ricerche e l’illustrazione dei 50 anni della nostra storia”.

E dal 28 al 30 Ottobre Press Tour con viaggio nel patrimonio archeologico del casertano.

“Forse ci siamo, magari ciò che poteva sembrare impossibile non lo sarà impossibile. A Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno si va alla ricerca della scomparsa Novana, citata da Plinio il Vecchio Forse ci siamo!

Qui c’è un Parco Archeologico tutto da vedere nel Piazzale delle Terme Romane con una Domus, venuta alla luce durante scavi operati della Soprintendenza di Ancona, in una zona attraversata da una vena di acqua sulfurea. Dunque una serie di ambienti contigui, un pavimento in opus spicatum, e mura con frammenti di laterizio legati a calce.

I vani pavimentati e uno di questi, per la presenza di pilae di bessali che costituiscono una sospensurae di un ipocausto, si configurava come un calidarium, ossia una vasca per l’acqua calda in uso nelle terme romane.

Una abitazione con incluse le terme, si, e inserita dove? In un Ager Piblicus. Gli scavi sono ripresi nel 2012. Giorno dopo giorno, quella che sembrava una Domus edificata in zona campestre, ha assunto l’aspetto di un vasto complesso termale con più stratificazioni storiche, che arrivava fin sotto gli edifici di una via di Comunanza chiamata Via Aldo Moro.

Complesso così vasto che non poteva essere, certo, impiantato nel nulla. Un svolta alle nostre ricerche è arrivata nel 2014, quando ricercatrici dell’Università di Pisa, stilarono un’interessante relazione convincendoci che, sotto i nostri piedi, sotto le nostre case, vi era un vasto insediamento inizialmente Piceno poi Romano.

Da sempre si va alla ricerca della scomparsa Novana citata da Plinio il Vecchio e probabilmente potrebbe essere così”. Lo ha affermato Stefania Cespi, Presidente di Archeoclub d’Italia sede di Comunanza nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno.

E Archeoclub d’Italia, per i suoi 50 anni, in vista del Congresso Nazionale in programma a Roma il 21 – 22 Ottobre, presso l’Università “La Sapienza”, offre la possibilità alla stampa di andare a vedere, filmare e raccontare questo patrimonio archeologico. Ad esempio per il sito archeologico di Comunanza, basta fare richiesta inviando il tutto a ufficio.stampa@archeoclubitalia.org

Il 21 – 22 Ottobre il Congresso Nazionale di Archeoclub d’Italia a Roma!

“Sarà Roma ad ospitare il cinquantesimo Congresso Nazionale di Archeoclub d’Italia – ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia – con delegazioni provenienti da tutte le regioni italiane.

Un evento di grande portata durante il quale non solo ripercorreremo la storia di quella che è l’associazione culturale italiana più prestigiosa nel campo della valorizzazione del patrimonio archeologico italiano. Non mancheranno gli interventi di autorità, rappresentanti del mondo accademico e delle istituzioni culturali.

Inoltre presenteremo alla stampa importanti studi e ricerche che si stanno conducendo in campo archeologico in numerose zone dell’Italia. Il 21 Ottobre, dalle ore 15 Tour Stampa a Roma città, per la stampa lungo percorsi interessanti che comprenderanno molti dei siti archeologici importanti della Capitale ma anche Chiese come ad esempio la chiesa di Sant’Ignazio e lo faremo con gli archeologi e i rappresentanti di Archeoclub d’Italia sede di Roma”.

Per i 50 anni di Archeoclub d’Italia proseguirà la serie di Press Tour:

Il 28 – 29 – 30 di Ottobre, Press Tour in Campania con visite all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere, al Museo di Capua, alla Reggia di Caserta, alla Reggia di Carditello, con alloggio ed escursioni anche alla Tenuta San Domenico ricca di storia con un viaggio nella cucina firmata da chef 4 Stelle Michelin!

Ovviamente c’è obbligo del Green Pass, con un programma che potrebbe eventualmente subire variazioni in relazione alla situazione Covid o alle condizioni meteorologiche.

Per il Press Tour nel casertano che comunque verrà replicato anche a metà Novembre, si chiede alla stampa di accreditarsi entro e non oltre le ore 12 del 21 di Ottobre, in quanto l’accesso è limitato.