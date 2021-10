Anche a Somma Vesuviana ritornano le sedute in presenza del Consiglio Comunale.

Anche a Somma Vesuviana da questa sera le sedute del Consiglio Comunale sono ritornate in presenza. Finalmente si ritorna nell'aula deputata al confronto. In questi 4 anni si è cercato di fare un lavoro che desse la possibilità a Somma Vesuviana di recuperare alcuni sostanziali ritardi.

“Anche a Somma Vesuviana da questa sera le sedute del Consiglio Comunale sono ritornate in presenza. Finalmente ritorniamo ad incontrarci nell’aula deputata al confronto. In questi 4 anni abbiamo cercato di fare un lavoro che desse la possibilità a Somma Vesuviana di recuperare alcuni ritardi. Al centro del dibattito temi importanti legati alla viabilità e alle scuole. In questi 16 mesi di Covid non ci siamo mai fermati. La Giunta oggi, ha invece approvato provvedimenti in merito di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico e sulla sicurezza sismica dei plessi scolastici. Sono provvedimenti essenziali per dare alla comunità scuole ancora più sicure e belle”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

E’ possibile seguire la diretta a questo link https://youtu.be/NuYv6NU3q7M

Importante anche l’ordinanza riguardante il Cimitero.

“Ricordo ai concittadini che l’ordinanza in vigore prevede l’apertura continua del Cimitero dalle ore 7 e 30 alle ore 17, tutti i giorni, dal 25 Ottobre al 2 Novembre. L’accesso veicolare già autorizzato agli aventi diritto sarà consentito nei soli giorni del 26 – 27 e 28 Ottobre. Inoltre dal giorno 23 Ottobre – ha affermato Di Sarno – sono state sospese tutte le attività edilizie all’interno del Cimitero e lo saranno fino al 3 Novembre, ad eccezione di quelle strettamente connesse alla tumulazione dei defunti. Per accedere al Cimitero tutti devono obbligatoriamente essere muniti di mascherina, rispettare il distanziamento, evitare assembramenti, garantire l’igiene delle mani. L’ingresso al Cimitero sarà contingentato e con predisposizione di ingressi e uscita separati.

Inoltre siamo dinanzi ad una grande occasione: utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il Cimitero. Ad esempio lo potremmo fare con il treno e con il bus. Ricordo che il bus si ferma proprio in prossimità del Cimitero. Dunque se fosse possibile, sarebbe auspicabile l’uso dei mezzi pubblici per favorire un decongestionamento del traffico. I mezzi pubblici sono sicuri, l’importante è rispettare le norme di sicurezza sanitaria”.

Nel link video Consiglio Comunale https://wetransfer.com/downloads/c8f99e7317105470cb85ff21ac7acc5620211025175430/91fc1bff888a68eb91e3fe0dff2ebbbb20211025175552/b1a154