A Torre Grande, il Green Village prenderà vita sul lungomare il 9 e il 10 ottobre 2021

Sport e ambiente si uniscono in un connubio attraverso il più grande appuntamento della costa ovest dedicato ai waterboard sports, l’Open Water Challenge che quest’anno ospiterà la prima tappa del Formula Kite Wold Championship.

Il Green Village, che prenderà vita sul lungomare di Torre Grande il 9 e il 10 ottobre 2021, porterà gli ospiti in una dimensione volta alla tutela del mondo in cui viviamo e alla sostenibilità ambientale.

La mattina, il lungomare si animerà con il laboratorio giornaliero del riciclo, mentre al pomeriggio si entrerà nel vivo dei “talks” con i leader del ‘pensiero green’, incontri con ONG, speech curati da aziende che lavorano da anni su prodotti eco-sostenibili, presentazione di progetti green da parte di eco-partner. OWC punterà a coinvolgere le persone verso una riflessione attiva sul tema ambiente.

Tra loro ci sarà anche Sara Segantin, tra le fondatrici del Friday’s For Future Italia: 24 anni, scrittrice e attivista di punta, che presenterà il suo libro “Non siamo Eroi”.

Durante i pomeriggi del 9 e 10 ottobre, si parlerà di cambiamento climatico, di come questo incombe sulla salute dei nostri mari e in particolare, del Mar Mediterraneo.

I talk saranno un momento per poter viaggiare, attraverso le parole degli esperti, tra le lagune dell’oristanese e i loro abitanti alieni e si parlerà dei progetti in corso di svolgimento sul nostro territorio, di cui si occupano i diversi enti

protagonisti.

Economia del mare e sostenibilità, sono tra gli altri temi che saranno trattati insieme al mondo dei cetacei e la loro salvaguardia.

Il programma della due giorni, sarà fitto e arricchito dai talk curati dagli esperti di settore delle diverse associazioni del territorio, che operano per la salvaguardia ambientale: IMC con Maura Baroli, Sea Me con Valeria Andreotti, il CNR-CRES con Andrea De Lucia, per MEDSEA parlerà Vania Statzu.

Ai talks parteciperà anche l’Area Marina Protetta Sinis Mal di Ventre con Massimo Marras, Alessandro Murana di Flag Pescando e Mauro Steri per Lega Coop. Sarà presente anche il Ceas Oristano e la Cooperativa Sociale nel Sinis con Antonio Ricciu e Monica Pais della Clinica Veterinaria Due Mari.

Sensibilizzazione ambientale, è la parola d’ordine per un evento che intende richiamare i cittadini che ogni giorno vivono il territorio, ciascuno di noi, infatti, è chiamato a tutelare l’ambiente che lo circonda.

OWC rappresenta anche uno spazio per discutere e informare sul tema dell’ecosostenibilità e coinvolgere il pubblico presente nel rispetto del nostro prezioso ambiente, della sua natura e alla preservazione dei nostri mari.