A Sini domenica il cammino della “normalità” fra gli olivi

Il cammino della “normalità”. In Marmilla una delle tappe della manifestazione nazionale dell’Associazione “Città dell’Olio”. Il presidente Zedda: <Il nostro territorio è ricco di tesori>. “Passeggiare fra gli olivi per riscoprire noi stessi, guardando con fiducia al futuro”.

E’ l’invito della presidente della Pro loco di Sini Katiuscia Massa per la tappa nell’Alta Marmilla di domenica 24 ottobre della quinta edizione della giornata nazionale della camminata fra gli olivi, promossa dall’Associazione “Città dell’Olio”, che anche quest’anno si propone di far scoprire il patrimonio olivicolo italiano attraverso i paesaggi legati alla storia e alla cultura dell’oro verde.

Anche Sini è terra di ulivi secolari e millenari e di ottimo olio extravergine. Nel piccolo paese ai piedi della Giara una giornata di trekking, visite e degustazioni. <Una giornata, che segna anche la ripresa delle nostre attività dopo lo stop imposto dalla pandemia>, ha aggiunto Massa.

Il cammino della “normalità”

<Un’altra manifestazione, che dimostra quanto sia ricco di tesori il territorio del nostro Consorzio e quanto sia importante l’impegno dei Comuni e delle Pro loco per valorizzare tutti questi tesori>, ha aggiunto il presidente del Consorzio turistico “Due Giare” Lino Zedda.

LA GIORNATA Domenica 24 ottobre sono 17 le regioni italiane coinvolte dalla quinta edizione della “Camminata fra gli olivi”, 141 città e un percorso semplice che varia dai 2 ai 7 chilometri rivolto a famiglie e appassionati. Tante le proposte dal nord al sud Italia, passando anche per le isole: un’occasione per dar conoscere anche il paesaggio attraverso gli alberi di olivo e gli uomini, che li custodiscono. Fra questi 141 centri per la seconda volta c’è anche Sini, grazie alla Pro loco e all’amministrazione comunale. <Dopo la prima entusiasmante edizione e la momentanea pausa del 2020 siamo onorati di annunciarvi la nostra seconda partecipazione all’iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Sini>, ha aggiunto la presidente della Pro loco sinese, <un onore, ma per me una grande emozione poter annunciare la ripresa del cammino iniziato>.

A SINI Il paese di 520 abitanti, tra le sinuose e verdi colline della Marmilla, circondato da mandorleti e tanto verde, possiede una vera e propria ricchezza naturale: l’ulivo. In tutto il territorio comunale si possono ammirare alberi secolari di dimensioni eccezionali. Nella località “Su cungiau de is olias” si erge maestoso il più grande esemplare della provincia di Oristano. L’ulivo millenario, che risale al periodo della dominazione pisana, presenta una circonferenza alla base del fusto di circa 13 metri e un’altezza di oltre 15 metri. Nel 2013 a conclusione del procedimento previsto dalla legge regionale 31 del 1989 la pianta è stata riconosciuta come monumento naturale.

DOMENICA Pro loco e Comune di Sini in occasione della seconda edizione della Camminata tra gli Olivi propongono un trekking ad anello di circa 6,5 km. Il percorso si articolerà in diverse tappe, per consentire al visitatore di ammirare il territorio e i suoi maestosi olivi. Un percorso facile per tutti quelli che hanno un minimo di allenamento. Obbligatorie scarpe adatte alla camminata, pantaloni lunghi, acqua. Eventuale scaccia acqua in caso di pioggia. L’appuntamento è in piazza Eleonora d’Arborea alle ore 9,15. Prima una visita alla mostra fotografica di Isabella Muzzu del progetto “Fotografia contemporanea in Marmilla”. Poi la partenza del trekking. <Durante il percorso osserveremo la campagna di Sini, ricca di antiche testimonianze con olivi secolari ma anche culture di nuovi oliveti>, ha anticipato la presidente Massa, <La dottoressa Marrocu ci illustrerà la tipologia di olivi presenti nel nostro territorio. Attraverseremo boschi caratterizzati da lecci e roverelle. Passeremo accanto alla chiesetta di San Giorgio, la cui costruzione è legata ad un’antica leggenda. Alla fine il ritrovo nel parco comunale dell’olivo millenario, dove sarà offerta una degustazione con pane e olio locale. Al termine della camminata il pranzo su prenotazione e al pomeriggio visita al frantoio>.

LA RIPARTENZA Per Comune e Pro Loco di Sini sarà davvero una camminata della ripartenza. <Se è vero che la difficile e inaspettata situazione, che noi tutti stiamo vivendo ci ha sicuramente messo alla prova, turbando principalmente l’intimità delle nostre relazioni sociali, è anche vero che ha messo in evidenza una delle nostre più ataviche attitudini: la nostra resilienza>, ha sottolineato Massa, <da qui vogliamo ripartire, da una coltura resiliente e resistente, quella dell’olivo, che ci insegna che dalle cose semplici e dalla costanza nasce l’eccellenza, dal legame intimo tra i cittadini e la propria terra, dalla sinergia, che da sempre lega gli alberi di olivo agli uomini che li custodiscono.

Camminando insieme scopriremo un territorio unico e una storia legata al coraggio e alla tenacia di chi ha coltivato con amore e dedizione, rivivremo valori autentici che fanno parte della nostra grande civiltà, ascolteremo tanti aneddoti e curiosità ma soprattutto, insieme, all’ombra del nostro patriarca millenario, degustando un neonato evo, godremo del piacevole gusto di una ritrovata normalità>. Il sindaco di Sini Biagio Atzori ha aggiunto: <Il nostro Comune, aderendo all’iniziativa, intende valorizzare il patrimonio paesaggistico, di cui l’ulivo è il grande protagonista. E questa è l’occasione giusta per ricominciare a riassaporare la libertà con una bella passeggiata in campagna dopo quasi due anni di pandemia>. Il presidente delle Due Giare Zedda ha chiuso: <I nostri complimenti alla Pro loco e al Comune di Sini per la loro determinazione, che è la stessa del nostro ente: non smettere mai di valorizzare la Marmilla>.