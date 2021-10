A Sassari nasce l’Innovation Lab

Nasce l’Innovation Lab, per sperimentare una nuova crescita digitale

La Camera di Commercio di Sassari inaugurerà, giovedì 28 ottobre alle ore 10, nella sede istituzionale di via Roma, l’Innovation Lab: il centro di competenza dedicato allo sviluppo del digitale della Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

L’Innovation Lab è una struttura di servizio – prevista nell’accordo di Programma Quadro relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Rete Metropolitana del nord Sardegna, un territorio di città” – per lo sviluppo distrettuale del cluster ICT e la disseminazione digitale nell’economia tradizionale.

L’idea che lancia l’I-Lab è quella di un contesto aperto di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi legati alle vocazioni produttive del territorio, in particolare commercio, artigianato, moda, design, economia culturale, agricoltura. All’interno dell’I-Lab trovano spazio aree di co-working e laboratoriali alle quali verranno affiancati eventi pubblici e workshop.

“La volontà di creare all’interno della sede dell’Ente Camerale, la “casa delle imprese”, l’Innovation Lab costituisce una risposta alle necessità manifestate dal tessuto economico locale che lamenta difficoltà ad approcciarsi alla trasformazione digitale in atto.

Il centro individua un luogo di incontro e di confronto tra imprenditori, giovani in cerca di occupazione, professionisti del digitale con l’obbiettivo di colmare il vuoto nel campo dell’informazione e comunicazione tra aziende “tradizionali” e “fornitori di prodotti digitali”- dice il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti–

L’obiettivo è, inoltre, quello di porre in essere le condizioni per colmare il gap delle imprese nell’utilizzo del digitale e sviluppare l’uso della formazione quale strumento strategico per favorire la qualificazione, dal punto di vista digitale, del tessuto imprenditoriale”.

L’inaugurazione dell’I-Lab sarà preceduta da un breve dibattito dal titolo “La Transizione al digitale: la sfida delle imprese”, nel quale, insieme ad alcuni esperti nazionali e locali saranno individuati gli strumenti e gli scenari per una futura digitalizzazione del nostro sistema economico.