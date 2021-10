A.Banda 2021 e Fotografia contemporanea in Marmilla 2020-2022 a Villa Verde, sabato 30 Ottobre

All’interno del progetto “FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA IN MARMILLA 2020-2022, organizzata dal Consorzio di Comuni due Giare e dall’Associazione culturale Su Palatu Fotografia, saranno presentate a VILLA VERDE sabato 30 ottobre, ore 16.00 in Piazza Renzo Lampis (di fronte al Municipio) le pubblicazioni:

MARMILLA II, Fotografia contemporanea in Marmilla (nei comuni di Assolo, Gonnosnò, Sini, Usellus)

A.BAndA 2021. Fotografia in Sardegna

Hanno collaborato al progetto il COMUNE ASSOLO, il COMUNE GONNOSNÒ, il COMUNE SINI, il COMUNE di USELLUS, il COMUNE VILLA VERDE, la SOTER EDITRICE e le VIGNE SURRAU.

La mostra A.Banda 2021 sarà allestita a Villa Verde, presso lo Spazio Move the Box dal 30 ottobre al 28 novembre 2021.

Interverranno:

Sandro Marchi, sindaco di Villa Verde

Lino Zedda, presidente Consorzio Due Giare

Giuseppe Minnei, sindaco di Assolo

Ignazio Peis, sindaco di Gonnosnò

Biagio Atzori, sindaco di Sini

Fabrizio Cao, sindaco di Usellus

Luca Spano, curatore rassegna Marmilla II e responsabile ETS Occhio

Salvatore Ligios, curatore e presidente Ass. Su Palatu Fotografia

Sarà disponibile il catalogo della Soter Editrice www.supalatu.it – Pubblicazione 2021

formatocm 24×30 -pagine84, cucito a filo refe – copertina con doppie alette – 111 fotografie a colori e in bianconero – 55 fotografi presenti -Soter editrice – ISBN 979-12-80236-19-7 – Edizione limitata25,00 eur.



Gli altri comuni aderenti al progetto per l’anno 2020 sono: Albagiara – Assolo – Baradili – Baressa – Curcuris – Gonnosnò – NurecI – Pompu – Senis – Sini – Usellus – Villa Verde

Gli organizzatori raccomandano ai visitatori di rispettare le misure sanitarie previste.

La pubblicazione raccoglie i lavori dei fotografi partecipanti alla quinta edizione della rassegna A.Banda 2021. Le fotografie presenti sono di Mario Arca, Pietro Basoccu, Alessandro Cani, Tiziano Canu, Marco Ceraglia, Guglielmo Cherchi, Gianluca Chiai, Andrea Cocco, Francesca Corriga, Teresa Cosseddu, Francesco De Faveri, Giuliana Deidda, Pierluigi Dessì, Noemi Didu, Marcello Dongu, Antonio Figoni, Ignazio Figus, Chiara Giovanelli, Antonello Greco, Maurizio Lai, Giuseppe Loi, Andrea Macis, Francesca Macis, Silvano Marcias, Beatrice Marinoni, Caterina Mattana, Alberto Melis, Paolo Melis, Elisa Mocci, Isabella Muzzu, Marco Navone Matteo Orani, Giuseppe Ortu, Igino Panzino, Guido Pegna, Stefano Pia, Ernst H. Piras, Matteo Pispisa, Franco Pulga, Puntozero, Francesca Randi, Alessandra Sarritzu, Barbara Grazia Sanna, Dario Sanna, Simona Sanna, Rebecca Scintu, Ambra Iride Sechi, Federico Serra, Luca Spano, Mario Sollai, Sveva Taverna, Sera P. Thomsen, Francesca Ticca, Laura Tuveri, Benito Urgu.

Su PalatuFotografia è un’associazione culturale nata nel 2011 che prende in eredità l’attività iniziata presso glispazi di Su Palatu, diventato nel tempo il polo di riferimento per la fotografia in Sardegna. Dalla primavera del 2000 ha organizzato ininterrotamente mostre fotografiche e iniziative culturali in Sardegna, in altre regioni d’Italia e in diversi paesi europei. Oltre 200 gli autori di diversa nazionalità coinvolti in vari progetti fotografici. Dal 2006 mette a disposizione borse di studio per lo sviluppo di progetti fotografici sul paesaggio contemporaneo della Sardegna.

Info: Su Palatu Fotografia, cell 349 2974 462 | mail supalatu@gmail.com