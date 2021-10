5 Consigli per Aprire un Bar o Caffetteria

L’Italia è la patria del buon cibo e del caffè

Che sia per una carica in più al mattino, per il puro piacere di un rito quotidiano o per l’intenso e inconfondibile gusto e aroma dei chicchi appena macinati, la pausa caffè è per molti uno dei momenti più amati della giornata.

Se vuoi mettere su un business tutto tuo e stai pensando di aprire un bar, ci sono molte cose da pianificare in anticipo e molte variabili che possono determinare il tuo successo.

La concorrenza è molta, quindi la parola d’ordine è originalità: per attrarre e fidelizzare i clienti, punta sul branding, scegli un nome unico e memorabile e crea un’identità visiva e un messaggio specifico per il tuo pubblico di riferimento.

Vuoi qualche dritta in più? Ecco 5 consigli per cominciare.

Trova la location perfetta

Il successo di bar è ristoranti è spesso dovuto alla loro posizione fisica. Una location centrale, facilmente accessibile e soprattutto con un buon traffico di pedoni è un must per avere visibilità e attirare clienti su base quotidiana.

Soprattutto all’inizio, poter contare su un buon numero di passanti che potrebbero semplicemente entrare nel tuo bar anche senza esserci mai stati è importante per aumentare la tua clientela.

Col tempo, potrai puntare sul passaparola e sulla fidelizzazione.

Scrivi un business plan

Una volta trovato il locale che fa per te, metti nero su bianco un business plan che comprenda i tuoi obiettivi, il tuo pubblico di riferimento, i tuoi principali concorrenti e una proiezione di spese e profitti.

Non serve un piano eccessivamente lungo e dettagliato: per cominciare andrà bene un piano business breve e conciso per avere un orientamento e presentare il tuo progetto a eventuali investitori o consulenti finanziari.

Fai scelte d’acquisto smart

Quando si tratta di pianificare le spese per il tuo bar, fai scelte smart confrontando diversi fornitori e prezzi.

Trovare il miglior rapporto qualità-prezzo richiede tempo ma ripaga alla lunga, consentendoti di risparmiare non solo su acquisti sporadici ma soprattutto sulle spese ricorrenti, come quelle relative alla fornitura di caffè e altre bevande o prodotti da forno che vorrai servire nel tuo bar.

Chiedi un preventivo a diversi fornitori e usa internet per trovare i prezzi più convenienti.

Arreda e decora interni ed esterni

Quando arriva il momento di arredare la tua caffetteria, è importante curare ogni dettaglio, non solo dell’interno ma anche dell’esterno.

La facciata del tuo bar, insieme a vetrine e insegna, sono letteralmente il biglietto da visita della tua attività, la prima cosa con cui i clienti entreranno in contatto e, la maggior parte delle volte, il motivo per cui un potenziale cliente deciderà di entrare (o non entrare) nel tuo locale.

Fai in modo che l’aspetto esterno rispecchi il tuo brand e i gusti del tuo pubblico target.

Lo stesso vale per gli interni, dalla disposizione di tavoli e bancone, agli arredi e alla scelta delle decorazioni. Se cerchi ispirazione, qui trovi 5 idee originali per decorare il tuo bar.

Quando si tratta di creare l’atmosfera e scegliere l’aspetto del tuo locale, l’identità visiva del tuo marchio è importante: per aumentare la visibilità del tuo brand e mostrare un’immagine coerente, stampa il tuo logo su menu, tazze personalizzate e borse personalizzate come quelle che trovi su https://www.maxilia.it/borse-personalizzate/.

Prepara un piano marketing

Quando tutto è in ordine e sei pronto ad annunciare l’imminente inaugurazione, assicurati di avere un piano marketing per promuovere la tua attività.

Annuncia la prossima apertura alla stampa locale, sui social media, con volantini e passaparola.

Per farti conoscere, crea legami con aziende locali e associazioni no profit, partecipa agli eventi della comunità di cui fai parte e offri il tuo biglietto da visita insieme a qualche gadget pubblicitario in linea con il tuo brand.

Adesso che hai un business e marketing plan, un locale centrale e ben arredato e fornitori ai prezzi migliori, sei pronto ad aprire il tuo bar di successo!