Virtual Symmetry alla testa del Prog Fury Alive Festival

Sabato 16 ottobre 2021 ore 20

I Virtual Symmetry di nuovo dal vivo al Cinema Plaza di Mendrisio, alla testa del Prog Fury Alive Festival.

La band italo-svizzera sarà headliner di un vero e proprio Prog Metal Fest, a cui parteciperanno i migliori gruppi di progressive metal.

Dopo il successo dell’album live “Exoverse Live – Out Of The Shadow” i Virtual Symmetry, gruppo progressive metal italo-svizzero, si apprestano a tornare live e lo faranno alla grande.

Dopo il tutto esaurito dello scorso 24 ottobre, in cui avevano realizzato il disco con l’imponente dvd dell’evento, questa volta i Virtual Symmetry torneranno sul palco del Cinema Plaza di Mendrisio come headliners di un vero e proprio Prog Metal Fest, manifestazione a cui parteciperanno i migliori gruppi italiani e svizzeri del genere.

Vista la situazione di emergenza covid, il mega concerto è organizzato per garantire la massima sicurezza di tutti i partecipanti. Inoltre, per dare la possibilità a tutti i fan di partecipare, il concerto sarà trasmesso in streaming, con una tecnologia di altissima qualità, proprio per garantire a tutti di godersi lo show senza perdere la qualità dell’impatto dal vivo.



Le band in scaletta saranno Virtual Symmetry, Acacia, Dammercide, TimeHaven Club e eKos. Grande partner della serata Metal Fury.

Un evento da non perdere per gli amanti del genere.