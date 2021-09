Virginia Saba presenta primo libro al festival letterario San Bartolomeo

Sabato 25 Settembre alle ore 17.30 nell’Aula Magna del Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, Virginia Saba, giornalista cagliaritana e compagna del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presenterà al Festival Letterario & Solidale San Bartolomeo il suo primo libro: “Il suono della bellezza, note di vita e filosofia”.

Una serata speciale quella di sabato prossimo al Conservatorio di Cagliari “G. Pierluigi da Palestrina”.

“Il suono della bellezza, note di vita e filosofia” è un libro profondo che l’autrice ha impiegato un po’ di tempo prima di mandare in stampa e che parte dalla descrizione delle Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach che vengono analizzate in virtù degli studi di teologia, filosofia e musica compiuti dalla giornalista. La serata sarà introdotta dalla direttrice del Conservatorio Aurora Cogliandro, le letture saranno a cura di Aldo Orrù e al pianoforte verranno eseguiti degli estratti delle Variazioni Goldberg dal maestro di pianoforte Angela Oliviero.

L’incontro sarà trasmesso su facebook nella pagina Latestataonline

Quello di Virginia Saba è il primo libro presentato della 16^ edizione del Festival (2021) che si somma ai 69 della 15^ edizione che è slittata dal 2020 al 2021 per effetto della pandemia. Tutti i libri delle due edizioni concorreranno al premio “Miglior Libro” attribuito dal pubblico attraverso l’acquisto dei biglietti della lotteria di autofinanziamento del Festival (regolamento su: www.arkarventiculturali.it).

In palio un interessante premio sia per il primo estratto della lotteria che per l’autore del libro più votato.