Vincono l’Olbia music Festival Anna e Francesca Puggioni

Anche quest’anno grandissimo successo per la 7a edizione del concorso canoro nazionale “Olbia Music Festival”, tenutosi il 27 agosto nel rinomato centro di Olbia.

A dar vita al bellissimo spettacolo 26 cantanti, dagli 8 anni in su, provenienti da varie regioni d’Italia, suddivisi in 4 categorie Junior, Senior, Over, Cantautore con premi: primo, secondo e terzo per categorie, Premio assoluto Olbia Music Festival e i premi speciali. Componenti della giuria professionale, presieduta da Jessica Mazzoli, Paolo Masala, Sandra Quidacciolu, Dario Fiori, Antonio Nigro. In Giuria critica Michele Fiori e Roberto Becca.

Durante la serata, ospiti sono stati i “Raggi di Luce”, Simona Salis e Dario Fiori, oltre a “The Gospel”, Paolo Masala e Giacomo Deiana, e ancora Roberto Becca, Jessica Mazzoli e le giovanissime ballerine Chanel e Ashley Carta. Il Premio assoluto Olbia Music Festival, che consiste in un singolo del produttore Antonio Nigro del valore di 3mila euro, è andato ad Anna e Francesca Puggioni.

Per la categoria Junior 1° posto per Ele e Fede Bardanzellu, 2° per Vale e Vale Lai, 3° per Walter Sulas. La categoria Senior ha visto sul podio Anna e Francesca Cuggioni, seguite da Marianna Corona al secondo posto e Azzurra Budroni al terzo.

Podio categoria Over: Daniele Bongiorno primo classificato, Simona Canu seconda, Antarten terzo.

Nella categoria Cantautore ad emergere sono stati Scarlet, Svetenco, Jane Casali, Andrea Zironi.

Il Premio della critica è stato assegnato a Vale e Vale Lai. Premiata per la presenza scenica Dina Elisabetta Mannazzu, mentre Simona Califano si è aggiudicata il premio Tocchiamo il cielo con un dito, e Camilla Madau il Premio anima e passione. Ad Ester e Daniele Saporitu è andato il Premio Tenacia.

Durante la serata, si è svolta la finale regionale della 60esima edizione de “Il Cantagiro” con vincitore Regione Sardegna Jane Casali, che va diretto alla prefinale a Tivoli. Accesso alla prefinale Tivoli per Antarten.

Ester e Daniele Saporitu finale Junior Tivoli; Cristina Bringheli e Salvator Rosa semifinale di Tivoli. Contestuale all’evento una lotteria di beneficenza e la distribuzione, a cura dell’associazione Note di Luce di San Simplicio, del libro “La storia della piccola scuola di poco più” il cui ricavato verrà devoluto per l’acquisto di un’altalena per bambini fragili, che verrà posizionata in uno dei parchi della città di Olbia.

Serata organizzata dal direttore artistico, nonché agente e selezionatore ufficiale de “Il Cantagiro”, Simona Salis, e presentata dalla giornalista di Radio Internazionale Costa Smeralda, Maria Pintore. Evento patrocinato dal Comune di Olbia.