Villasimius: piante di marijuana nel giardino, nei guai due fratelli

Ieri a Villasimius, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito presso il Tribunale di Cagliari per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti due fratelli rispettivamente di 49 e 45 anni.

La scorsa notte i Carabinieri delle Stazioni di Villasimius e Castiadas, durante un servizio di controllo del territorio, essendo transitati in zona hanno notato nel giardino dell’abitazione dei citati fratelli 3 piante di marijuana coltivate in vaso e alte rispettivamente 21, 22 e 30 cm.

I due avevano esibito le coltivazioni anomale all’interno del proprio giardino visibile dall’esterno e i carabinieri transitando per altre ragioni di servizio se ne sono accorti. I militari erano infatti stati chiamati in zona per un furto di cellulare che poi si è rivelato essere semplicemente uno smarrimento.

Nella successiva perquisizione è stato rinvenuto un bilancino di precisione, una sigaretta artigianale presumibilmente contenente sostanza stupefacente e 8 semi verosimilmente di cannabis.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e verrà debitamente custodito nei locali del reparto procedente in attesa di essere sottoposto ad analisi di laboratorio.