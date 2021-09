Al via lunedì a Villacidro (Sud Sardegna) la settimana culturale della trentaseiesima edizione del Premio letterario “Giuseppe Dessì”.

Alle 17 si inaugura la mostra di copertine di libri “Buona la prima”; alle 18 la scrittrice Teresa Ciabatti presenta il romanzo “Sembrava bellezza”; alle 19 incontro con la giornalista Anna Zafesova, autrice di “Navalny contro Putin”.

In serata, alle 21.30, lo spettacolo “Morirete Cinesi” ( posti già esauriti ) di e con il giornalista Federico Rampini e la cantautrice Roberta Giallo .

Al via lunedì con la prima serie di appuntamenti

La settimana culturale del Premio Dessì si apre lunedì (20 settembre) al Mulino Cadoni con l’inaugurazione, alle 17, della nuova edizione della mostra Buona la prima, rassegna delle migliori copertine di libri curata dal giornalista ed esperto di grafica editoriale Stefano Salis, che ritorna a Villacidro per il terzo anno consecutivo. In esposizione 64 volumi.

La formula della mostra, collaudata nel corso del tempo, prevede che i giurati, quest’anno aumentati fino a diventare venticinque, scelgano tre libri e motivino la loro scelta. Poi, con una votazione semplice, la giuria sceglie il preferito. Quest’anno la copertina più votata è risultata quella del libro “Pianura” di Marco Belpoliti (che è anche tra i finalisti del Premio Dessì per la sezione Narrativa), realizzata dall’ufficio grafico di Einaudi con una foto di Luigi Ghirri e una carta opaca che richiama immediatamente il senso della nebbia che pervade sia il testo, sia la realtà della pianura padana. Tra i giudici di Buona la prima, curiosamente, c’è lo stesso vincitore, Marco Belpoliti, che è, tra l’altro, uno dei massimi esperti di copertine di libri. Lo scrittore (che naturalmente non ha votato per il proprio libro, ma per quello classificatosi immediatamente alle sue spalle) ha espresso soddisfazione per la vittoria (non si vince nulla) e ha girato i complimenti alla Einaudi.

Accompagnata da un catalogo, edito in 300 copie dalla Fondazione Giuseppe Dessì, dopo Villacidro la mostra si sposterà a Milano, alla Kasa dei Libri di Andrea Kerbaker, tra ottobre e novembre, e poi in altri luoghi.

“Direi che è un anno particolarmente felice per le copertine scelte dai giudici, che ringrazio per la collaborazione, la competenza e la fantasia” spiega Stefano Salis, ideatore e curatore della mostra. “Ci sono molti esempi di nuova editoria, di piccole collane, di case indipendenti e coraggiose: confermano che c’è voglia, anche in epoca di virtuale, di avere a che fare con l’oggetto libro, la sua bellezza e la sua materialità”.

Aggiunge Paolo Lusci, editore e presidente della Fondazione Dessì: “Ci auguriamo che questo appuntamento, unico nel panorama nazionale, che ormai da tre anni si svolge a Villacidro, possa trasformarsi in un momento non solo espositivo ma anche di riflessione e dibattito sullo stato dell’arte della grafica editoriale in Italia, auspicando un interessamento maggiore e diretto anche da parte delle case editrici”.

Stefano Salis e Paolo Lusci, insieme ad Andrea Kerbaker, bibliofilo, scrittore e fondatore della Kasa dei Libri di Milano, sono i giudici esperti. Con loro, una nutrita schiera dei migliori e più importanti grafici editoriali italiani – Silvana Amato, Alice Beniero, Giacomo Callo, Maurizio Ceccato, Pietro Corraini, Cristiano Guerri, Francesca Leoneschi, Giovanni Lussu, Filippo Maglione, Mario Piazza, Luca Pitoni, Guido Scarabottolo –, giornalisti e saggisti esperti della materia – Marco Belpoliti, Marco Filoni, Melania Gazzotti, Valentina Manchia, Valentina Notarberardino, Giacomo Papi, Simone Sbarbati, Marta Sironi – e librai come Enza Campino (Formia) e lo staff della Libreria Luxemburg di Torino.

Mulino Cadoni per due diverse presentazioni editoriali. Alle 18 Teresa Ciabatti, in conversazione con Lucia Cossu, parla del suo libro “ Sembrava bellezza ” (Mondadori), un romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l’autrice, con una scrittura che si è fatta più calda e accogliente, senza perdere nulla della sua affilata potenza, mette in scena con acume prodigioso le relazioni tra donne, e non solo. Un romanzo animato da uno sguardo che innesca la miccia del reale e, senza risparmiare nessun veleno, comprende ogni umana debolezza. Ad accogliere il lettore tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita ai margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge un po’ di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita lontano. Dopo l’inaugurazione della mostra, lunedì pomeriggio, si resta ancora alperin conversazione conparla del suo libro” (Mondadori), un romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l’autrice, con una scrittura che si è fatta più calda e accogliente, senza perdere nulla della sua affilata potenza, mette in scena con acume prodigioso le relazioni tra donne, e non solo. Un romanzo animato da uno sguardo che innesca la miccia del reale e, senza risparmiare nessun veleno, comprende ogni umana debolezza. Ad accogliere il lettore tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita ai margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge un po’ di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita lontano.