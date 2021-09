Vignetta di Battaglia, Covid: l’Europa verso la libertà, noi no

L’Europa è libera, noi no, il Green Pass sempre più esteso in Italia.

Cosa fanno in Danimarca, Germania e in Inghilterra…

Mentre il governo italiano si appresta ad estendere il green pass ai luoghi di lavoro, partendo dal settore pubblico, il resto d’Europa si muove nella direzione opposta. Quella della libertà.

Il ragionamento è semplice: ora che le vaccinazioni hanno raggiunto un buon livello, dobbiamo iniziare a riprenderci la vita che avevamo prima della pandemia. E ciò che sta avvenendo in gran parte dei paesi membri dell’Unione, ma anche in Inghilterra, seppur con gradazioni diverse. Dalla Danimarca, dove si affrontano le giornate come se il Covid fosse un lontano ricordo, all’Inghilterra di Boris Johnson, che fa di tutto per scongiurare il ritorno alle limitazioni, alla Spagna, dove il green pass non è più contemplato. Simile all’Italia è rimasta la situazione in Francia, primo membro della Ue ad introdurre il certificato verde.

