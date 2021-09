Vacanze in Sardegna: perché è la meta preferita dei vip?

Vacanze in Sardegna. Quest’anno per le vacanze estive la maggior parte delle persone ha preferito restare in Italia, soprattutto a causa del lungo periodo di crisi che il nostro paese ha attraversato durante la pandemia.

Alla base di tale scelta c’è sicuramente la voglia di risollevare l’economia italiana e di ridurre gli spostamenti all’estero che, purtroppo, sono ancora rischiosi.

Moltissimi italiani hanno scelto alcune delle mete estive più belle del nostro paese, tra cui la Sardegna.

L’idea di trascorrere le vacanze in Italia è stata appoggiata anche da tantissime celebrità e personaggi famosi, che si sono diretti verso le zone più belle ed affascinanti dell’isola.

Quest’isola è da sempre uno dei luoghi preferiti dei Vip, ma in particolar modo, quest’anno in moltissimi l’hanno scelta per le proprie vacanze estive. Tra le zone della Sardegna più richieste dai Vip ci sono, la Costa Smeralda, che offre ai visitatori tantissimi resort ed hotel prestigiosi, molti dei quali situati nello specifico a porto Cervo.

C’è anche chi ha preferito restare in totale relax sul proprio yacht, spostandosi tra le spiagge più belle e suggestive dell’isola. Sono stati davvero tanti i Vip paparazzati nelle zone più raffinate della Sardegna, sulle spiagge, nei locali e nei casinò più in voga dell’isola.

I posti della Sardegna scelti dai Vip

Tra le zone della Sardegna che attirano maggiormente i Vip c’è sicuramente la splendida Costa Smeralda, caratterizzata da spiagge, locali e negozi esclusivi ed elegantissimi. Questa zona infatti, è stata definita da moltissimi personaggi famosi un vero paradiso terrestre, molti l’hanno anche paragonata ai Caraibi.

Ovviamente il luogo più amato dei Vip è proprio Porto Cervo, un lussuosissimo borgo di mare dove è possibile trascorrere serate in totale relax e comfort, magari sorseggiando un cocktail in uno dei locali più esclusivi, o cenando in uno dei migliori ristoranti di altissima qualità. A Porto Cervo si concentrano anche i negozi e le boutique più prestigiose di tutta l’isola, dove i Vip amano passeggiare e acquistare i souvenir di viaggio.

La Costa Smeralda è una delle zone più ricche della Sardegna, qui infatti, sorgono ville e resort di estremo lusso ed eleganza, all’interno dei quali, spesso, decidono di alloggiare famose celebrità, non solo italiane, ma anche straniere. Tra le spiagge più belle di questa zona inoltre, troviamo quelle di Grande Pevero e Piccolo Pevero.

Si tratta di due spiagge sorelle caratterizzate da distese immense di sabbia soffice e bianchissima, un luogo ideale per potersi rilassare durante il giorno godendo di un mare cristallino. Altro posto splendido, dove sono soliti recarsi i Vip è anche Cala Capriccioli, una piccola spiaggia di sabbia incastonata e protetta da rocce di granito.

Sardegna: lusso ed eleganza sui social

Come tutti sanno, la Sardegna oltre ad essere un’isola con spiagge e panorami naturalistici mozza fiato, offre ai suoi visitatori anche estremo lusso, comfort ed eleganza. Proprio per questa ragione è una delle mete italiane che i Vip preferiscono per le loro vacanze estive, qui infatti, ci sono i locali, i ristoranti, gli alberghi e le strutture più esclusive ed eleganti.

Se prima a scovare i personaggi famosi erano principalmente i paparazzi, oggi con l’incremento dei social network è facilissimo seguire le loro vacanze attraverso i profili Instagram. Anche durante le proprie vacanze estive i Vip non abbandonano mai il mondo virtuale, restando sempre presenti sui social e condividendo con gli utenti le attività e i luoghi più belli dove si recano in Estate.

Vacanze in Sardegna

Quest’anno infatti, il web è stato invaso da foto e video di vip importanti che hanno scelto di trascorrere le vacanze tra lusso e sfarzo in Sardegna. Sono state davvero tantissime le immagini dei personaggi più in voga del momento che si sono fotografati sulle spiagge bianche dell’isola, o sui propri yacht attraccati a Posto Cervo, o ancora, nei locali e nei ristoranti più raffinati ed eleganti della Sardegna.

Svago e divertimento di alto livello non mancano mai sull’isola, ecco perché è stata una delle mete maggiormente scelte dai personaggi famosi e dalle celebrità straniere, ma per i veri appassionati di gioco d’azzardo non è possibile trovare alcun casinò sull’isola. In Sardegna infatti, non sono presenti diversi casino, quindi, chi desidera restare lì per trascorrere le proprie vacanze senza rinunciare però al divertimento e alla passione del gioco, può tranquillamente farlo. E se invece si vuole ottimizzare il proprio tempo e rilassarsi in qualsiasi momento? Potrebbe risultare utile giocare online.

Gioco online: le innovazioni tecnologiche

Come abbiamo già detto quindi, per tutti i vip in vacanza in Sardegna, ma non solo, è sempre importante trascorrere l’estate in totale relax e comfort. Ecco allora che si può sfruttare il mondo del gioco online, senza recarsi fisicamente ai casino. Secondo alcuni dati registrati, infatti, tantissime persone hanno trascorso parte del proprio tempo libero davanti allo smartphone o tablet, giocando d’azzardo sui casino online, o scommettendo sui migliori siti di scommesse.

In realtà, il gioco online ha avuto negli ultimi periodi una notevole crescita degli utenti, probabilmente anche a causa della pandemia che ha costretto tantissimi italiani a restare in casa e quindi, ad avere molto più tempo libero a disposizione. La tecnologia in tal senso ha fatto passi da gigante, creando soluzioni innovative per facilitare e semplificare l’intrattenimento e il gioco online.

Sono nati infatti, tantissimi casinò online autorizzati, che consentono di giocare d’azzardo virtualmente, come anche siti e app di scommesse sportive. Giocare e scommettere online è sicuramente un metodo comodo e veloce che offre soluzioni di gioco non solo ai veri esperti ed appassionati del settore, ma anche ai principianti affascinati da questo mondo.

Visto che c’è stato un notevole incremento del gioco online, e di conseguenza uno sviluppo di tantissimi siti web dedicati al gioco, è sempre meglio documentarsi ed informarsi bene sull’affidabilità e la legalità dei diversi siti a cui ci si rivolge per giocare e scommettere. È fondamentale infatti, verificare la legalità e le autorizzazioni di gioco delle varie piattaforme online, per poter giocare con consapevolezza e maggior sicurezza. Proprio per questo motivo si sono diffusi i bookmakers, aziende che possiedono le licenze necessarie e che tutelano le scommesse di gioco degli utenti.