Vacanze in Italia: Milano tra le destinazioni più gettonate del momento

Tra le mete di tendenza per una vacanza in città si annovera ancora una volta la poliedrica città di Milano, non solo sede di industrie e aziende, ma anche di arte, cultura, svago e shopping.

Proprio la grande varietà la rende una meta in grado di soddisfare le esigenze di ogni genere di turista, dalle compagnie di amici alle famiglie, passando per le coppie. In particolare, è interessante notare come la composizione dei visitatori della città sia tornata a essere piuttosto variegata, con la presenza di una fetta importante di turisti internazionali, per cui viaggiare è tornato a essere più semplice in seguito alle riaperture e alla diffusione del green pass.

Proprio a questo proposito, è interessante notare come una soluzione molto gettonata in questo periodo risulti essere quella del noleggio dei jet privati anche per gli spostamenti dei turisti. Non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo: già prima della diffusione della pandemia, infatti, il trend legato ai voli privati era positivo, grazie ai numerosi vantaggi offerti da queste soluzioni sempre più accessibili rispetto al passato anche a livello economico.

Tra le aziende specializzate nel noleggio di aerei privati, spicca per esempio Fast Private jet, realtà d’eccellenza che offre un servizio personalizzato sulla base delle esigenze degli utenti, proponendo diverse soluzioni di viaggio tra cui scegliere per raggiungere la propria destinazione.

advertisement

Inoltre, per conoscere le possibilità che questa compagnia mette a disposizione, è possibile consultare il dove trovare contenuti dettagliati volti a fornire suggerimenti sulle modalità di viaggio disponibili.

I vantaggi di volare a Milano in jet privato

Come riportato anche sul blog della Fast Private Jet, raggiungere Milano con un jet privato permette di ottimizzare in modo importante i tempi del viaggio.

Le pratiche legate a un check-in per un volo di linea, infatti, richiedono di recarsi in aeroporto diverse ore prima della partenza. Si tratta di tempistiche che in questo momento sono ulteriormente inasprite dai controlli di sicurezza legati al Covid-19. Un volo privato con una compagnia come Fast Private Jet, al contrario, offre uno scenario ben diverso, con tempistiche veloci, con cui assicurare ai viaggiatori un’esperienza priva di stress.

Il noleggio di un jet privato permette di godere di maggiore flessibilità anche per quanto riguarda gli orari della partenza e del rientro, con la possibilità di richiedere servizi opzionali importanti, come il trasporto su terraferma – ad esempio verso l’aeroporto o il luogo del soggiorno – con veicoli di ogni genere.

Per quanto riguarda la sicurezza, è bene ricordare come ogni velivolo venga sottoposto a pulizia e igienizzazione profonde prima di una nuova partenza, oltre che a controlli meccanici rigorosi.

Cosa fare e vedere a Milano

Il cuore di Milano è racchiuso nell’area compresa tra il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele e La Scala.

Vero e proprio simbolo della città, con oltre 500 anni di storia, il Duomo troneggia sulla piazza elevandosi al cielo con le sue guglie intagliate nel marmo: come ampiezza si posiziona al terzo posto nel mondo, subito dopo la Basilica di San Pietro a Roma e la Cattedrale di Santa Maria della Sede a Siviglia. Visitandolo è possibile anche accedere alla terrazza dalla quale godere di una vista mozzafiato dell’intera città.

A pochi passi dal Duomo è possibile trovare la Galleria, caratterizzata da una grande luminosità conferita sia dalle cupole in vetro che dalle mura in bianco e oro impreziosite da eleganti affreschi, che le hanno valso il soprannome di “salotto d’Italia”. Al suo interno ospita numerosi negozi, costituendo un punto di riferimento per lo shopping di tantissimi milanesi e turisti.