Uomo denunciato per spaccio a Domusnovas

Polizia di Stato di Iglesias: fermato per un controllo denunciato 43enne di Domusnovas per detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi

Ieri mattina gli Agenti del Commissariato di Iglesias, durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti all’interno del centro cittadino, ha fermato un’autovettura condotta da un 43enne di Domusnovas.

Durante il controllo è stato rinvenuto all’interno del portafogli un involucro contenente circa 1 gr. di cocaina e la somma di 1.270€.

La successiva perquisizione estesa prima ai locali di un’autocarrozzeria, di cui l’uomo è titolare, ha consentito agli Agenti di rinvenire altri due involucri contenenti 13 gr di cocaina.

advertisement

In un piccolo box utilizzato per la verniciatura è stata trovata della sostanza da taglio e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente, mentre la perquisizione presso l’abitazione ubicata nel comune di Domusnovas ha permesso di rinvenire una carabina calibro 9 di cui l’uomo non né aveva mai denunciato il possesso.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato indagato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.