“Una prima grande battaglia vinta grazie all’impegno di tutti, in primis dell’amministrazione e della comunità di Tortolì, che non hanno mai smesso di impegnarsi per raggiungere questo risultato: finalmente, il Porto di Arbatax entrerà nell’Autorità portuale della Sardegna.

Siamo contenti perché – come Fratelli d’Italia – non abbiamo mai smesso di portare questa richiesta in Parlamento, attraverso interrogazioni e l’ordine del giorno approvato dal Governo e dal sottoscritto qualche mese fa, unitamente a quello della Commissione Trasporti.

Siamo soddisfatti, inoltre, di aver dato risposta e dimostrato che quando ci uniamo, possiamo farci sentire. Ora, il nostro impegno è quello di far arrivare le navi anche con i passeggeri. Grazie ai miei colleghi della Commissione Trasporti, il Capogruppo Marco Silvestroni, il collega Mauro Rotelli e tutto il gruppo parlamentare e un grazie al nostro consigliere Stefania Vargiu e al portavoce Nicola Salis”, è quanto dichiara il deputato di FdI, Salvatore Deidda