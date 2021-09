TORRE GRANDE, TRA UN MESE IL FORMULA KITE WORLD CHAMPIONSHIP IN SARDEGNA GLI ATLETI CHE ANDRANNO ALLE OLIMPIADI 2024

Prende sempre più forma l’undicesima edizione dell’Open

Water Challenge che tra un mese, sul litorale oristanese, porterà i più importanti campioni mondiali degli sport acquatici.

L’appuntamento è dal 9 al 17 Ottobre 2021, per due week end di grande sport.

La manifestazione di importanza internazionale si presenta ancora una volta come un grande contenitore di attività sportive tra paddle, kiteboard, wingfoil e nel 2021 per la

prima volta si svolgerà la prima tappa del Formula Kite World Championship.

Tra il 9 e il 10 Ottobre le acque di Torre Grande e San Giovanni di Sinis ospiteranno il Wing&Paddle Festival durante il quale si terrà la Sinis SUP Marathon, una Long

Distance che porterà gli atleti a gareggiare sulle acque dell’antica città di Tharros, oggi importante sito archeologico e culturale. La gara è aperta a tutti, professionisti e amatori.

Dall’11 al 17 Ottobre si terrà la prima tappa del FormulaKite World Championship e per la prima volta gli atleti professionisti gareggeranno seguendo il format in vigore

anche a Parigi 2024, dove il Kiteboard farà il suo esordio nei Giochi Olimpici e i partecipanti si sfideranno alla ricerca di una medaglia.

Al momento le iscrizioni contano già importanti nomi iridati, tra questi Axel Mazzella, Toni Vodisek, Julia Damasiewicz, Eleanor Aldridge, Sofia Tomasoni, Florian Gruber, Denis Taradin.

A Torre Grande saranno rappresentate tutte le nazioni, dal Cile alla Polonia, dalla Francia all’Estonia passando per l’Indonesia fino allaNuova Zelanda.

L’Open Water Challenge a bordo delle navi Moby-Tirrenia e Grimaldi: gli atleti che prenderanno parte alla settimana internazionale dell’OWC e Formula Kite, potranno raggiungere la Sardegna a bordo dei traghetti con cui l’organizzazione ha concordato delle vantaggiose convenzioni.

Media e Marketing. Sui canali social dell’Open Water Challenge è già possibile seguire il percorso verso il Formula Kite World Championship, attivi tutti i canali: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch.

Rinnovato anche l’importante co-marketing con l’ARST, i bus urbani sponsorizzeranno l’evento.

Sport e Lounge Area Green. Il 9 e il 10 Ottobre sarà una giornata caratterizzata anche da eventi sulla spiaggia e sarà allestito un ampio spazio dedicato al mondo del mare, dell’ecosostenibilità e all’attenzione verso la tutela dell’ambiente e del territorio con la presenza di esperti del settore. Si potrà accedere liberamente alle aree dedicate

mostrando il Green Pass.

“Torre Grande continua a confermare la sua importanza a livello mondiale, alzare l’asticella sempre un po’ più in alto è il nostro obiettivo e anche quest’anno la macchina organizzativa procede a grandi e sicuri passi per garantire uno spettacolo internazionale di grande sport”, commenta Eddy Piana, organizzatore e creatore dell’evento. “Portare a Oristano uno spezzato di Parigi 2024, è un piccolo grande

sogno che si realizza, l’inizio di una nuova avventura”.

Fondamentale anche per quest’anno il supporto della Regione Sardegna, del Comune di Oristano, della Fondazione Oristano, Fondazione di Sardegna e della Capitaneria di

Porto di Oristano.