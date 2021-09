Thiesi: arrestato dai Carabinieri con 200 grammi di cocaina durante un controllo ai domiciliari.

Nel corso della nottata odierna, i carabinieri delle stazioni di Bonorva e Thiesi hanno tratto in arresto un giovane di Thiesi per detenzione ai fini di spaccio di 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 30 grammi di marijuana.

Il soggetto era già stato arrestato per lo stesso motivo e per la detenzione abusiva di armi e munizioni il 13 settembre u.s, pertanto, a seguito di giudizio direttissimo, era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Di conseguenza, i militari nell’ambito dei controlli effettuati presso l’abitazione dell’interessato per verificare il rispetto delle prescrizione impostegli, notavano un atteggiamento sospetto e per tale motivo decidevano di effettuare una perquisizione approfondita, a seguito della quale oltre alla sostanza stupefacente, si rinveniva una somma in contanti di 1200 euro che veniva opportunatamente sequestrata.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, veniva condotto presso il carcere di Sassari-Bancali in attesa di giudizio direttissimo.