“Terra!”: il 4 settembre Giulio Cavalli presenta il suo “Disperanza”

È Giulio Cavalli il protagonista dell’ottava giornata del Festival “Terra!“, la 19esima edizione de “L’isola del teatro & l’isola raccontata“, organizzata dal Teatro del Sale a Fluminimaggiore.

CAVALLI, DOPPIO APPUNTAMENTO

Per l’attore, regista e scrittore milanese, doppio appuntamento domani 4 settembre nel piccolo centro del Sulcis-Iglesiente che ospita una delle rassegne di spettacoli più innovative dell’Isola. Giulio Cavalli sarà alle ore 19 al Giardino del Museo Etnografico per presentare il suo volume “Disperanza” (pubblicato nel 2020 per i tipi della Fandango libri). A seguire, alle ore 22 all’Anfiteatro Parco Riola, Cavalli, accompagnato da Federico Rama alla chitarra, porterà in scena il monologo tratto dallo stesso libro, per una produzione firmata Epoché ArtEventi.

DISPERANZA

I disperanti sono uomini e donne del nostro tempo, giovani che non si aspettano niente, che credono nell’occasione e non nell’opportunità, adulti che hanno reso le armi ma non possono permettersi di abbandonare la lotta, cittadini sempre in transito di una società che ci spinge a essere inevitabilmente ottimisti, positivi e performanti. Disperante è anche Giulio Cavalli, che a partire dalla propria esperienza personale, affronta a cuore aperto un fenomeno unico del nostro tempo.

advertisement

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Nei prossimi due giorni, si concluderanno anche i Laboratori allestiti per questa XIX edizione del Festival.Domani alle 18 al Parco Riola Sardo, il Teatro Botanico guiderà il laboratorio creativo con la terracotta “La Terra è nelle mie mani”, mentre il 5 settembre nello stesso spazio e alla stessa ora sarà allestito “Crescere consapevole – TetrArt”, laboratorio di riciclo con il tetrapak. A corredo delle iniziative, per la prima volta e primo seme della edizione numero 20 prevista per l’estate 2022, ci sarà la residenza di ricerca e produzione artistica “Tutti su per terra!”, di Davide Volponi.

La chiusura del festival, domenica 5 settembre alle 21.30 all’Anfiteatro Parco Riola, è affidata alla rappresentazione teatrale “La Distanza della luna“, da “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino. Le letture saranno a cura di Marta Proietti Orzella. Le musiche dal vivo di Stefano Guzzetti. Lo spettacolo è una produzione Teatro del Sale.

UNA RASSEGNA SOSTENIBILE

Il Festival di Fluminimaggiore è all’insegna della sostenibilità ambientale. Per la prima volta la gran parte degli appuntamenti, e tutti gli spettacoli all’anfiteatro del Parco Riola, sono alimentati a energia solare. È un festival a impatto zero: tutte le emissioni di CO2 comunque prodotte, e rigorosamente calcolate per ogni attività del Festival, saranno infatti “pareggiate” con iniziative di rimboschimento. Ma non solo. Anche la mobilità del Festival è in parte sostenibile grazie all’utilizzo di auto elettriche e ibride, oltre all’uso del treno per alcuni ospiti nazionali e internazionali. Tutto perfettamente in linea, quindi, con la filosofia della manifestazione. “Terra!” – ricordano gli organizzatori – è quella dove affondano le nostre radici e che ci è stata prestata dai figli dei nostri nipoti. La Terra che noi inquiniamo con consumi irresponsabili e indifferenza. “Terra!“, dunque, perché sia un invito a cominciare a viverci con maggiore consapevolezza e responsabilità: vivere con sostenibilità.

PRENOTAZIONI E INGRESSI

Per i laboratori, gli spettacoli e gli incontri è necessaria la prenotazione. È necessario, inoltre, essere in regola con le disposizioni sanitarie anti-Covid: certificazione vaccinale (green pass) o attestato di tampone negativo (il test deve risalire a non più di 48 ore prima dello spettacolo).