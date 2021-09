Tecnologia di studio: un webinar in aiuto agli studenti

A prescindere da quale sia la parte che ci si trova ad interpretare nell’ambito dello studio, ci sono degli elementi che accomunano tutti, sia per quel che riguarda gli aspetti positivi, sia quelli negativi. Che si sia studenti, insegnati, genitori, è valido per tutti che una corretta informazione e apprendimento siano la base per costruire un futuro migliore; allo stesso tempo tutti sappiamo che laddove ci sono difficoltà nello studio, la possibilità di successo si riduce in misura proporzionale all’incapacità di apprendere perché in molti casi si verificherà che l’incapacità di apprendere si estende alla via in generale, non solamente a ciò che si legge da un libro.

Una delle difficoltà principali a cui ci si trova di fronte consiste nella difficoltà a tenere sempre il corretto livello di concentrazione mentre si studia. E’ stato spiegato in innumerevoli modi, con tante argute conclusioni che hanno portato all’insuccesso almeno tante volte quante sono le spiegazioni argomentate. Ci sono perfino dei camici bianchi che, essendosi arresi di fronte alla loro incapacità di comprendere il motivo del verificarsi di certe difficoltà nello studio, hanno affermato “è un disturbo, lo cureremo con una pillola”.

Nella serata di martedì 21 settembre, alle 20:30, un webinar gratuito ed aperto a chiunque, spiegherà ciò che sta alla base della difficoltà di concentrarsi mentre si studia. Basandosi sulle tecniche sviluppate dal filosofo statunitense L. Ron Hubbard relative a quelle che sono le barriere allo studio, il conferenziere metterà a disposizione degli ascoltatori questo nuovo e semplificato modo di studiare che, per la sua efficacia e matematicità, è assolutamente corretto chiamare tecnologia di studio. Per iscriversi sarà necessario fare click al seguente link: https://bit.ly/31nCJ16