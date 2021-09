Teatro del Segno

XIII FESTIVAL PERCORSI TEATRALI

advertisement

3 > 9 settembre 2021 – Santu Lussurgiu (OR)

lunedì 6 settembre – ore 17.30 – Parco della Biblioteca

Una Favola al giorno

letture ad alta voce con Monica Zuncheddu

lunedì 6 settembre – ore 21 – Cortile della Scuola dell’Infanzia

Teatro Tages – Teatro del Segno

Dov’è il filo?

Una storia di marionette e marionettisti

di e con Agostino Cacciabue e Rita Xaxa

martedì 7 settembre – ore 17.30 – Parco della Biblioteca

Una Favola al giorno

letture ad alta voce con Alessandra Leo e Stefano Ledda

martedì 7 settembre – ore 21 – Cortile della Scuola dell’Infanzia

Anfiteatro Sud

S’Accabadora

di Susanna Mameli

con Elisa Pistis e Marta Proietti Orzella

Letture fiabesche e miti dell’Isola a Santu Lussurgiu con il XIII Festival Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda: DOMANI (martedì 7 settembre) un nuovo appuntamento con “Una Favola al giorno” alle 17.30 nel Parco della Biblioteca e alle 21 con “S’Accabadora” di Anfiteatro Sud con drammaturgia e regia di Susanna Mameli al “Teatro Che Non C’Era” nel Cortile della Scuola dell’Infanzia: la pièce liberamente ispirata a “Le Serve” di Genet e interpretata da Elisa Pistis e Marta Proietti Orzella racconta la vicenda di due sorelle che custodiscono un terribile segreto.

Vite da artisti in “Dov’è il filo?” di e con Agostino Cacciabue e Rita Xaxa con le marionette del Teatro Tages STASERA (lunedì 6 settembre) alle 21 nel Cortile della Scuola dell’Infanzia di Santu Lussurgiu e nel pomeriggio “Una Favola al giorno” alle 17.30 nel Parco della Biblioteca con le letture a misura di bambine e bambini.

Il XIII Festival Percorsi Teatrali proseguirà a Santu Lussurgiu fino a giovedì 9 settembre: un per i più piccoli “Una Favola al giorno” mercoledì 8 settembre alle 17.30nel Parco della Biblioteca in compagnia di Francesca Citroni mentre slitta a data da definire “Me l’ha detto Dante” in programma mercoledì 8 settembre alle 21 ). Un duplice appuntamento anche giovedì 9 settembre dalle 17.30 con l’anteprima de “I Giganti della Montagna” con la regia di Manuele Morgese (nuova produzione del Teatro del Segno e Teatro Zeta) e alle 21 nel Cortile della Scuola dell’Infanzia il concerto dei Brinca / World Music Ensemble.

INGRESSO GRATUITO

prenotazioni: percorsi.prenotazioni@gmail.com – 391.4867955

S’ispira a “Le Serve” di Jean Genet “S’Accabadora” di Anfiteatro Sud con drammaturgia e regia di Susanna Mameli in cartellone DOMANI ( martedì 7 settembre ) alle 21 al “Teatro Che Non C’Era” nel Cortile della Scuola dell’Infanzia di Santu Lussurgiu (OR) per la XIII edizione del Festival Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda e con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Santu Lussurgiu – nell’ambito di Intersezioni 2021 / rete di festival senza rete a cura di Fed.It.Art. Sardegna.

Nel pomeriggio DOMANI ( martedì 7 settembre) alle 17.30 nel Parco della Biblioteca di Santu Lussurgiu un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli con “Una Favola al giorno” con gli attori Stefano Ledda e Alessandra Leo (Teatro del Segno).

Focus sulla figura leggendaria de “S’Accabadora” – la donna che aveva il potere di dare la buona morte in una Sardegna arcaica e agro-pastorale – con la pièce scritta e diretta da Susanna Mameli che intreccia i dialoghi surreali e irriverenti de “Le Serve” di Jean Genet alla storia di due altre sorelle, Speranzedda (Elisa Pistis) e Antonia (Marta Proietti Orzella) che dividono un terribile segreto. Un’infanzia e una adolescenza segnate da violenze e abusi che sfocia nell’intimità domestica in una strana complicità fatta di giochi e strani rituali, in cui le due paiono quasi volersi scambiare i ruoli, e i destini, mentre riaffiorano i ricordi, dolorosi e amari, ma anche allegri e sereni, tra i rimpianti per una felicità perduta o forse solo immaginata

Nella severa austerità dell’una e nella scherzosa malizia dell’altra si riflettono antiche passioni, ipotetici amori e desideri sopiti: “S’Accabadora” del resto è quasi una sacerdotessa, incaricata dalla comunità a decidere della vita e della morte, come una levatrice che custodisce il mistero della nascita e una madre che accoglie un sofferente cullandolo nell’ultimo abbraccio, interrompendone l’agonia, antesignana con i suoi riti e suoi simboli della moderna eutanasia.

Nell’intimità della casa questa donna, investita di un ruolo insieme sacro e profano, smette i panni del lutto, si concede brevi spazi di tenerezza, quasi a voler proteggere dai mali del mondo quella creatura in qualche modo affidata alle sue cure, ma anche soggetta alla sua autorità, secondo il dualismo di una società in cui sussiste la distinzione in classi, dove serva e padrona dividono lo stesso tetto, perfino la stessa tavola e lo stesso cibo, lontano da occhi estranei, sanno tutto l’una dell’altra ma non si trovano mai su un piano di parità. Nel “gioco” interpretato dalle due donne i rapporti di potere sono ben chiari, così come la reciproca dipendenza emotiva, ma solo una di loro può varcare la soglia e confrontarsi con gli altri, e forse volendo vivere altrove e in altro modo la sua esistenza, rinunciando a quell’antica, necessaria ma terribile professione.

Il cuore del racconto è in un segreto, che si disvela a poco a poco, finché tutto diventa chiaro, o forse ancora più oscuro, e l’Accabadora è chiamata, suo malgrado, a compiere un estremo gesto di pietas.

«Siamo nella tana de s’Accabadora, una serva, la sua serva che, mentre sistema e rassetta la stanza racconta i fatti della padrona» – rivela nelle note di presentazione la regista Susanna Mameli -. «Attraverso il filtro dei pettegolezzi e dell’amore-odio della serva verso la sua padrona, ecco levarsi l’immagine castigata di Antonia, ora come levadora, ora come incantadora, e infine accabbadora. Levatrice, donna delle medicine, donna che pone fine alle sofferenze dei moribondi, ma anche figura crepuscolare solitaria, sfuggente e schiva. Si sa che da fanciulla fu abbandonata sull’altare sotto lo sguardo armato dei fedeli, si dice di come i fiori le si appassirono in volto, si racconta di come nessuno osò fermarla e della mano pietosa che fece cigolare la porta della chiesa, consegnandola alla luce divorante del mezzogiorno.

Insomma il cielo bisogna guadagnarselo, e Antonia si fa serva e missionaria degli uomini in terra, affaticandosi a fare quello che nessuno vuole o ha il coraggio e la forza di fare: aiutare a nascere e morire. La “serva” e la “padrona” si cavano i peccati dall’anima con crudele affetto, uno a uno fino a che la serva, rivela il gioco orrendo, implora Antonia – sua sorella, di liberarla dalla sofferenza che la corrompe dentro, le chiede di operare il suo ufficio sulla carne dolce e infetta di sorella. Chiede la Pietà che Antonia ha sempre reso altrove. Ma per Antonia, questa volta, è diverso».

Una favola nera, poetica e crudele, sulle note evocative della colonna sonora di Paolo Fresu, in cui l’arcaica immagine de “S’Accabadora” s’intreccia alle moderne tecnologie, per raccontare una storia triste e purtroppo attuale, il frutto velenoso della violenza, ma anche una possibile catarsi.

OGGI in cartellone

Un duplice appuntamento con i “Percorsi Teatrali” nel Montiferru OGGI ( lunedì 6 settembre ) dalle 17.30 : si parte con “Una Favola al giorno” nel Parco della Biblioteca con letture “animate” a cura dell’attrice Monica Zuncheddu.

S’intitola “Dov’è il filo?” il nuovo spettacolo ideato e “animato” da Agostino Cacciabue e Rita Xaxa, con la regia di Stefano Ledda e Gennaro Ponticelli (produzione Teatro Tages e Teatro del Segno) in cartellone STASERA ( lunedì 6 settembre ) alle 21 nel Cortile della Scuola dell’Infanzia di Santu Lussurgiu: “una storia di marionette e marionettisti” in cui due artisti impegnati nella creazione di un nuovo lavoro, tra danzatrici esotiche e stravaganti fachiri, il volo di una farfalla e la storia di un omino di ferro, scoprono la vita segreta degli oggetti, tra realtà e sogno.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Tutti i giorni DOMANI (martedì 7 settembre) e mercoledì 8 settembre alle 17.30 si rinnova l’appuntamento con “Una Favola al giorno” al Parco della Biblioteca con letture “animate” a cura rispettivamente di Alessandra Leo e Stefano Ledda del Teatro del Segno e di Francesca Citroni.

CAMBIO DATA: Slitta a data da definire “Me l’ha detto Dante”, un ideale viaggio sulle tracce di Dante Alighieri (già in programma mercoledì 8 settembre alle 21 ) con Giuseppe Moledda, Luca Martinelli, Beatrice Magoga, Mikel Marini e Stefano Lanzi – giovani studenti di lettere che svelano l’attualità della “Divina Commedia” in “Me l’ha detto Dante”, una narrazione a più voci sulle note del contrabbasso di Federica Josè Are: ciascuno parla del suo personale rapporto con l’opera del sommo Poeta, dello sguardo profetico e dell’universalità dei temi, alla luce della propria sensibilità (produzione Teatro del Segno – in collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna).

“I Giganti della Montagna” – in forma di studio – giovedì 9 settembre alle 17.30 per un’anteprima della mise en scène del dramma pirandelliano (nuova produzione di Teatro Zeta e Teatro del Segno), con la regia di Manuele Morgese e le coreografie di Francesca La Cava: frammenti del testo, metafora della morte dell’arte in una civiltà materialista, incapace di riconoscere la poesia, dove la “Favola del figlio cambiato” può essere rappresentata solo nella villa di Cotrone, tra gli Scalognati.

Infine – giovedì 9 settembre alle 21 – i ritmi e i suoni dell’Isola, nel concerto dei Brinca, il World Music Ensemble fondato da Paride Peddio e Jonathan Della Marianna, che reinterpreta la tradizione musicale sarda in chiave contemporanea: sul palco Paride Peddio all’organetto in trio con Davide Pudda alle chitarre e Federico Di Chiara all’armonica e voce, che disegneranno la colonna sonora dell’ultima notte dei Percorsi Teatrali a Santu Lussurgiu (produzione Symponia – distribuzione Palazzo d’Inverno).

Il XIII Festival “Percorsi Teatrali” a Santu Lussurgiu (OR) è organizzato dal Teatro del Segno con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santu Lussurgiu e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e con il contributo del MiC / Ministero della Cultura e inserito nella “rete” di “Intersezioni” 2020 a cura di Fed.It.Art. Sardegna.

INGRESSO GRATUITO

Tutti gli appuntamenti della manifestazione, verranno svolti in ottemperanza alle norme anti COVID, e passati al vaglio della compatibilità con le stesse, o altrimenti modificati in ragione della salvaguardia della sicurezza degli spettatori, degli artisti e delle maestranze coinvolte.

IMPORTANTE: PER POTER ASSISTERE AGLI SPETTACOLI – NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI SPETTACOLI ALL’APERTO – SARA’ NECESSARIO PRENOTARE IL PROPRIO POSTO COMUNICANDO I DATI PERSONALI.

Il governo ha introdotto l’obbligatorietà del Green Pass durante l’esercizio degli spettacoli all’aperto e al chiuso a partire dal 6 agosto 2021. Si ricorda che la certificazione (green pass) si ottiene in seguito ad almeno una dose di vaccino, l’avvenuta guarigione da covid-19 o la negatività al test (tampone molecolare o rapido). (D.L. 22 luglio 2021)

È possibile prenotare inviando una e-mail a: percorsi.prenotazioni@gmail.com oppure telefonando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 391.4867955

per informazioni: teatrodelsegno@gmail.com | www.teatrodelsegno.com

t . 070.680229 | m. +39 3929779211 (anche whatsapp)