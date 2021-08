Teatro del Segno – aperte le iscrizioni per lo stage di Michele Morgese su “I Giganti della Montagna”

Aperte le iscrizioni per lo stage su "I Giganti della Montagna" di Luigi Pirandello a cura di Manuele Morgese e (per la parte coreutica) di Francesca La Cava in programma a Santu Lussurgiu dal 4 al 9 settembre 2021.

Teatro del Segno

XIII FESTIVAL PERCORSI TEATRALI

Santu Lussurgiu (OR) – Cagliari

I Giganti della Montagna

stage per attori e allievi attori a cura di Manuele Morgese

Santu Lussurgiu 4 < 9 settembre 2021

Sono ancora aperte le iscrizioni allo stage per attori e allievi attori a cura dell’attore e regista Manuele Morgese su “I Giganti della Montagna” di Luigi Pirandello, in programma a Santu Lussurgiu dal 4 al 9 settembre nell’ambito del XIII Festival Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno. Lo stage fa parte della fase laboratoriale di preparazione alla mise en scène della pièce dello scrittore e drammaturgo siciliano – coproduzione del Teatro del Segno (Cagliari) e del Teatro Zeta (L’Aquila) – e prevede la partecipazione della danzatrice e coreografa Francesca La Cava che curerà i movimenti scenici e le azioni corali dello spettacolo, in collaborazione con il regista.

Inizia nel Montiferru – nell’ambito del XIII Festival Percorsi Teatrali – la costruzione de “I Giganti della Montagna” che si articolerà in quattro sessioni di lavoro in vista del debutto dello spettacolo, previsto per il mese di dicembre al TsE di Is Mirrionis a Cagliari nell’ambito della prossima Stagione di Teatro Senza Quartiere 202-2022. Le tre successive sessioni di lavoro si svolgeranno a Cagliari, nella sala del TsE di Is Mirrionis – dall’11 al 14 ottobre, dal 5 al 10 novembre e a partire dal 7 dicembre fino alla prima – programmata per il giorno 11 dicembre (cui seguiranno le repliche il 12 e 13 dicembre al TsE e seguire la tournée)

«Il primo appuntamento a Santu Lussurgiu sarà quello in cui si formerà e si selezionerà il cast o parte di esso con un primo gruppo di lavoro di circa 14 persone che affiancherà i protagonisti dello spettacolo» – spiega Stefano Ledda, direttore artistico del Teatro del Segno -. «Per partecipare al laboratorio non si richiedono abilità particolari e non ci sono limiti d’età: alle prime due fasi ( settembre/ ottobre) possono partecipare anche allievi che non intendano prendere parte alla mise en scène ma solo seguire un percorso di formazione / perfezionamento. Si richiede fin da queste prime due fasi un grande impegno, grande passione, grande dedizione».

La quota di partecipazione per le prime tre fasi del laboratorio sarà di 90,00 euro (per ciascuna – escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio). Gli interessati possono inviare una mail di richiesta di adesione allegando il proprio curriculum, all’indirizzo teatrodelsegno@gmail.com.

NB. Per poter partecipare al laboratorio sarà necessario rispettare le regole sull’attestazione di negatività al Covid-19 (è possibile utilizzare la convenzione che il festival ha stipulato con la farmacia di Santu Lussurgiu, per lo svolgimento del tampone rapido).