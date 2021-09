“Swim for Dolphins”: fissata per l’8 settembre la nuotata di beneficenza

La nuotata di beneficenza a favore dei cetacei del Mediterraneo “Swim for Dolphins” si terrà presso l’isola di Caprera – La Maddalena (SS), mercoledì 8 settembre, con partenza da Cala Garibaldi alle ore 7:30.

Gli atleti FIN – Francesco Baldan, Riccardo Tigli e Marco Schilirò – si sfideranno in un’impresa mai tentata prima: circumnavigheranno a nuoto l’isola di Caprera, percorrendo 23 km in circa 8 ore.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a SEA ME Sardinia Onlus per l’acquisto di un’imbarcazione per svolgere le proprie attività di ricerca e conservazione dei cetacei del Mediterraneo.

I cittadini potranno seguire l’impresa sui social tramite le dirette Facebook e Instagram e a raggiungere gli atleti al traguardo, che in base alle condizioni meteo sarà a Cala Garibaldi oppure Spiaggia Due Mari.

Infine, è prevista una cerimonia conclusiva durante la quale gli atleti e i rappresentanti di SEA ME incontreranno le istituzioni e i partner che hanno sostenuto la manifestazione, venerdi 10 settembre presso la bellissima e storica location di Zi Antò a Punta Tegge.

La serata si concluderà con un momento di divulgazione su balene e delfini del Mediterraneo a cura dei ricercatori di SEA ME Sardinia.

Per la prenotazione contattare su WhatsApp al +39 3888585948.

La campagna di raccolta fondi è ancora aperta: tutti possono donare a questo link:

https://gofund.me/86560b8a