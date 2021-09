Supersapiens IRONMAN Italy Emilia-Romagna: una quarta edizione che segna il ritorno degli eventi IRONMAN in Italia.

In una bellissima giornata di fine settembre, Cervia ha accolto gli oltre 1800 atleti per lo start della quarta edizione del Supersapiens IRONMAN Italy Emilia-Romagna che segna il ritorno di IRONMAN in Italia dopo lo stop obbligato dello scorso anno.

Un ritorno che non ha disatteso le aspettative degli atleti, pubblico e comunità locale

Partenza a rolling start, come da prassi, ha visto gli atleti entrare in acqua scaglionati prima di affrontare i primi 3,9 km di nuoto nelle acque calde e tranquille del Mar Adriatico. In meno di un’ora i primi atleti uomini sono usciti dall’acqua, seguiti a breve distanza anche dalle prime donne.

Pronti per affrontare i 180 km in bicicletta nell’entroterra romagnolo supportati dal pubblico completamente in festa una volta raggiunti Forlimpopoli e Bertinoro.

Rientrati a Cervia gli atleti hanno affrontato l’ultima frazione di corsa nel cuore di Cervia e Milano Marittima.

Il pubblico così entusiasta di applaudire il primo finisher non si è lasciata intimorire neanche da un breve ma intenso temporale; festa con tutti gli onori per Gijs van Ranst, belga, primo atleta ad attraversare la finish line in 8:43:04, mentre l’italiana Fabia Maramotti è stata la prima finisher, concludendo la gara in 9:40:10.

Gli arrivi si susseguiranno tutto il giorno e la grande conclusione si avrà in tarda serata per accogliere fino all’ultimo atleta sul tappeto rosso pronunciando la fatidica frase “You are an IRONMAN”.

Un lungo weekend iniziato giovedì nel pomeriggio con la parata delle Nazioni e la Night Run, la 5 km di corsa nel cuore di Cervia.

Domani sarà la volta degli atleti dell’IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna e 5150 Cervia Triathlon, un’altra grande giornata da vivere dall’inizio dalla fine.

Top 5 Uomini

1. Gijs van Ranst BEL 08:43:04

2. Sergil Malchyk UKR 08:50:39

3. Oliver Bates UK 08:53:39

4. Lukasz Jeglinski POL 08:55:01

5. John Galindo Rooney ESP 08:55:34

Top 5 Donne

1. Fabia Maramotti ITA 09:40:10

2. Jana Binninger GER 09:52:06

3. Desiréè Germann SUI 10:08:16

4. Nina Ain El Fitre SUI 10:13:06

5. Joanne Gorrod JEY 10:17:52