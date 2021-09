Sulle strade del frusinate HP Sport RRT schiera sei equipaggi al Rally Cassino-Pico

Dopo i riscontri positivi dello scorso fine settimana (due vittorie di gruppo/classe in Italia e un secondo posto assoluto in Francia) HP Sport RRT si appresta a vivere un altro week end di motorsport, questa volta sulle strade del Basso Lazio in occasione del Rally Cassino – Pico 2021.

A tener alti i colori del sodalizio laziale ci penseranno ben sei equipaggi iscritti in cinque differenti categorie: Girardi-Esposito (Skoda Fabia) in R5, Di Vito-Iscaro e De Rosa-Anastasia (Renault Clio) in S1600, Quatrini-Parente (Renault Clio) in N3, Vona-Vona (Peugeot S16) in N2 e “King Dragon-Acquaro (Alfa Romeo 147 JTD) in RSD 2.0.

In casa HP Spor c’è grande entusiasmo: “Schieriamo sei equipaggi, tutti in grado di fare bene in una gara molto complessa per il suo percorso molto tecnico”. La gara valevole per la Coppa Rally di Zona 7 partirà sabato nel pomeriggio e presenterà subito la prima delle sette prove speciali la “Pico Night” di 2,86 Km (dalle 19:15), quindi rientro a Cassino per il riordino notturno dalle 20:20 fino alla domenica mattina, quando la prima vettura uscirà dal riordino di Cassino alle 7:55 per entrare nella prima assistenza del rally.

Sei le restanti prove speciali (come da tabella) che gli equipaggi dovranno affrontare la domenica, si comincia con la ‘Viticuso’ di 13,60 km, segue la ‘Vallerotonda’ di 6,23 km e la prova di ‘Pico’ nella versione lunga di 9,54 km. Arrivo a Cassino dalle ore 18:00 in piazzale Nicholas Green con la prima vettura.