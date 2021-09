“Su e giù dal palco”, il libro di Jerome presentato a Manifattura Tabacchi

Il libro “Su e giù dal palco” verrà presentato, per la sua première ufficiale, venerdì 10 settembre, alle 18, a Cagliari negli spazi della Manifattura Tabacchi.

Durante l’incontro, a dialogare con i traduttori Domenica Fadda e Simeone Latini, che leggerà anche alcuni brani tratti dalla pubblicazione, sarà il cantante lirico e scrittore Gianluca Floris.

In “Su e giù dal palco” Jerome K. Jerome narra in modo beffardo di improbabili agenti teatrali, impresari truffaldini, di compagnie sgangherate e messe in scena avventurose, dipingendo un mondo teatrale – in un’Inghilterra che si affacciava al Novecento, ipocritamente moralista ma anche pervasa da ottimismo e fiducia – molto simile a quello attuale.

Se si pronuncia il nome di Jerome K. Jerome, considerato uno dei maggiori scrittori umoristici inglesi, viene subito in mente “Tre uomini in barca”, la sua opera più famosa, un best seller già nell’Inghilterra vittoriana di fine Ottocento. Ma nella carriera letteraria di Jerome esistono altri lavori importanti e “gioiellini” proprio come “Su e giù dal palco”- La breve carriera di un aspirante attore, che segnò i suoi esordi.

Pubblicato da Janus Editore, ora il libro è da poco tempo in distribuzione e rappresenta la prima traduzione italiana autorizzata dalla Jerome Klapka Jerome Society, curata da Domenica Fadda, docente di Inglese, e Simeone Latini, attore di spessore ed esperienza, compagni di vita e, in questo caso, di lavoro, entrambi membri da diversi anni della Society, costituita nel 1984 a Walsall, luogo di nascita dell’autore, per tenere vivo e stimolare l’interesse pubblico sulla vita e le opere di J.K.J.

La presentazione si svolgerà secondo le norme anti-Covid in vigore (sono richiesti il green pass e la prenotazione obbligatoria: prenotazionicinemaodissea@gmail.com).

BIO

J.K. Jerome nasce il 2 maggio 1859 a Walsall (West Midlands) nel Regno Unito. Scrittore, giornalista e fine umorista; tra le sue opere principali, oltre “Su e giù dal palco”, si ricordano “I pensieri oziosi di un ozioso” e il libro di maggior successo “Tre uomini in barca”. Quest’ultimo lavoro ha venduto milioni di copie, tradotto in numerose lingue. Muore il 14 giugno 1927 a Northampton.

TRADUTTORI

Domenica Fadda, docente di Inglese, ha dedicato il lavoro della sua tesi di laurea proprio a “Su e giù dal palco”, analizzandone lo stile di scrittura, per identificare i tratti distintivi che avrebbero portato l’autore al successo editoriale. Simeone Latini, attore e regista bilingue, con trent’anni di palcoscenico alle spalle, ha messo a disposizione le sue conoscenze del mestiere d’attore, garantendo la qualità della traduzione nell’ambito semantico-teatrale.

CASA EDITRICE

La Janus nasce a metà degli anni 80 del secolo scorso per iniziativa di Aldo Brigaglia, giornalista e pubblicitario, e Paolo Pisano, imprenditore nel settore della stampa. Janus, per oltre 25 anni, sarà riferimento regionale in vari settori della comunicazione organizzando convegni, congressi, manifestazioni sportive di livello internazionale e realizzando pubblicazioni di particolare livello editoriale ed estetico. In quest’ultimo settore si è avvalsa di importanti collaborazioni, fra scrittori, documentaristi e fotografi, prestando massima attenzione per tutti i temi riguardanti la nostra Isola.