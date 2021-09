“Su E Giu’ Dal Palco” fa tappa a Nuoro il libro su Jerome 

Dopo la première cagliaritana, a stretto giro di posta viene presentato a Nuoro il libro “Su E Giu’ Dal Palco – La breve carriera di un aspirante attore”, pubblicato recentemente da Janus Editore, che nel 1885 segnò gli esordi letterari di uno dei maggiori scrittori umoritistici inglesi, Jerome K. Jerome.

Si tratta della prima traduzione italiana autorizzata dalla Jerome Klapka Jerome Society e domani, mercoledì 15 settembre, i traduttori Domenica Fadda, docente di Inglese, e Simeone Latini, attore e regista con trent’anni di palcoscenico alle spalle, approderanno alle 18 alla Biblioteca Satta (via Asproni, 8) e dialogheranno con i giornalisti Mariantonietta Piga e Pietro Rudellat.

Dell’autore di “Tre uomini in barca”, la sua opera più famosa, un best seller già nell’Inghilterra vittoriana di fine Ottocento, viene restituito un affresco dissacrante sul mondo del teatro, il racconto ironico e pungente delle traversie che Jerome dovette affrontare per sostenere la sua aspirazione a calcare le tavole del palcoscenico. In “Su e giù dal palco” si narra in modo beffardo di improbabili agenti teatrali, impresari truffaldini, di compagnie sgangherate e messe in scena avventurose, dipingendo un mondo teatrale molto simile a quello attuale.

La presentazione si svolgerà secondo le norme anti-Covid in vigore (sono richiesti il green pass o il tampone rapido).