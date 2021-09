“Su Basu de su Bentu”: tributo alla lingua sarda di Manuela Musio

Dopo cinque singoli pubblicati dal 1996 ad oggi e dopo una carriera live che l’ha portata ad esibirsi in tutta italia e all’estero, la cantante Manuela Musio si presenta oggi al pubblico come cantautrice con il brano “Su Basu de su Bentu” (Il Bacio del Vento), in uscita il 17 settembre.

L’idea di cimentarsi anche come autrice di testi, nasce dal corso “Tottusu impari po su sadru” organizzato dalla Regione Sardegna e a cui Manuela ha partecipato quasi per scherzo durante il lock down. Obiettivo del corso era promuovere la cultura dell’isola, spronando gli artisti a scrivere canzoni in lingua sarda. Così Manuela ha iniziato a muovere i suoi primi passi come autrice e ha attinto dalla sua esperienza e dalle sue emozioni l’ispirazione per la sua prima canzone: “Su Baso de su Bento” (Il Bacio del Vento) è dedicata infatti a sua padre, mancato quando lei era piccola.

“Il brano nasce come una promessa, una speranza”, racconta Manuela: “è la sensazione che lui vive in me e in tutte le cose che mi circondano, e che attraverso il bacio del vento riesco a percepire il suo amore la sua presenza”. Per la composizione della musica, Manuela ha potuto contare sulla collaborazione della cantante Carla Cocco, e sul sostegno di Renzo Cugis, artista e insegnante del corso.

La produzione è di Alfredo Grassi di TimeTrack Factory. Il risultato è una canzone emozionante e un sentito tributo alle proprie radici, regionali e familiari, che si farà sicuramente notare nel mondo della musica pop italiana, grazie alla stupenda voce di Manuela Musio.

Biografia

Una passione innata la spinge, ancora giovanissima, verso il canto. Studia privatamente e vince “Miss Teen-Ager” 1996 ai Lidi di Comacchio. Trasferitasi a Milano, si perfeziona alla scuola del Maestro Luca Jurman.

Semifinalista nell’edizione del 1997 di Sanremo Giovani.

Seconda a livello nazionale al concorso canoro Eurofestival Cee del 1999. Seconda classificata al Festival di Napoli del 2000. Finalista al Festival di Saint Vincent del 2005

Voce ufficiale di eventi di moda in Sardegna quali MISS MONDO e MISTER WORLD, ha aperto i concerti di capodanno in piazza per tre anni consecutivi ad Alghero prima di artisti del calibro come Nek, Irene Grandi, Max Pezzali, Corona. Ha aperto le serate del tour in Sardegna degli artisti di ZELIG.

Per diversi anni si è esibita al Casino’ di Campione e di Saint Vincent.

Voce italiana per gli show durante le crociere nel Mar Baltico sulla Princess Anastasia.

Tutte le estati si esibisce nella sua Sardegna dividendosi tra i locali più gettonati della Costa Smeralda e Porto Rotondo: “Tartarughino”, “I Pirati di Marco Predolin”, lo “You”, il “Cala Blanca”, il Bagaglino di Liscia di Vacca, e feste private esclusive su yachts e ville di lusso.

Ha collaborato anche con la OOPS band di Piero Billeri esibendosi in feste private ed eventi aziendali a Milano, Lugano, Dubai, St. Moritz, Malta, Roma ecc. e con cui ha accompagnato artisti come ad esempio Umberto Tozzi.

Con un repertorio molto vasto che abbraccia pop internazionale, latino, dance e naturalmente un vasto repertorio italiano dagli anni 60 in poi, Manuela è perfetta per poter accompagnare con la sua splendida voce qualsiasi tipo di evento dall’aperitivo alla cena elegante, fino al momento entertainment.

SU BASU DE SU BENTU

No, no mi bollu frimai

Ti bollu agatai

Ti biu in dònnia cosa

Deu t’apu a circai

T’apu a torrai a biri

No, no mi bollu frimai

Ti bollu agatai

Ti biu in dònnia cosa

Deu t’apu a circa

As a torrai a bivi

A lestru ti-ndi ses andau

Chentz’e mancu mi saludai

Chentz’e mancu fueddai

E a sola innoi m’as lassau

Buciconi a mesu ‘e coru

S’arrespiru mi nd’as pigau

No fiat cosa assentara

Che sa festa ‘e crannovali

No, no mi bollu frimai

Ti bollu agatai

Ti biu in dònnia cosa

Deu t’apu a circai

T’apu a torrai a biri

In mesu de sa genti

As a torrai a bivi

In mesu a custu celu

In su silentziu miu ascurtu

Sa boxi de su bentu nostru

E mi frimu a ti circai

In s’àcua frisca de su mari

No fuet cosa de ti ndi andai

No ti intendu prus cantai

No ti potzu perdonai

Mi podiast abetai

No, no mi bollu frimai

Ti bollu agatai

Ti biu in dònnia cosa

Deu t’apu a circai

T’apu a torrai a biri

Aintru de sa vida mia

T’apu a torrai a biri

cun su basu de su bentu

As a torrai a bivi!

IL BACIO DEL VENTO

No, no mi voglio fermare

Ti voglio trovare

ti vedo in ogni cosa

ti sto cercando

ti rivedrò

No, no mi voglio fermare

Ti voglio trovare

ti vedo in ogni cosa

ti sto cercando

ti rivedrò

rivivrai

veloce sei andato via

senza salutarmi

senza parlarmi

e cosi sono rimasta qui da sola

come un pugno allo stomaco

il respiro mi si e’ spezzato

non era una cosa che potessi aspettarmi

come il carnevale che arriva ogni anno

No, no mi voglio fermare

Ti voglio trovare

ti vedo in ogni cosa

ti sto cercando

ti rivedrò

in mezzo alla gente

rivivrai come le nuvole

in mezzo al cielo

nel mio silenzio ascolto

la voce del nostro vento

e mi fermo a cercarti

nell’acqua fresca del mare

non dovevi andare via

perchè non ti sento piu’ cantare

non riesco a perdonarti

mi potevi aspettare

No, no mi voglio fermare

Ti voglio trovare

ti vedo in ogni cosa

ti sto cercando

ti rivedrò

dentro la mia vita

ti rivedro attraverso il bacio del vento

e tu Rivivrai.