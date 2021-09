Storie di Musica, il format di Alberto Salerno

Storie di Musica

il format di

A lberto Salerno

la nuova stagione

dal 17 settembre

online sul canale YouTube

Torna da venerdì 17 settembre sul canale Youtube di Alberto Salerno “STORIE DI MUSICA”, il format che racconta la storia intorno a canzoni, dischi, autori e cantanti italiani, con nuovi appuntamenti che possono essere seguiti a questo link: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt, e dove ovviamente potrete rivedere quelli già realizzati.

Nelle prime due stagioni protagonista la musica i testi i dischi la storia di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Grazia Di Michele, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper dello stesso Alberto Salerno e tanti altri.

“Storie di musica è il format che mi sono inventato su YouTube – afferma Alberto Salerno – sentivo il bisogno di fare qualcosa, di comunicare qualcosa, e così ho acceso il computer e mi sono messo a raccontare come era nato un disco, e quando ho terminato non ho pensato se fosse una buona idea oppure no, ho solo pensato che mi ero divertito a farlo, e le cose sono scivolate via semplici, puntata dopo puntata, storia dopo storia, fra racconti di testi di successo e interviste ad addetti ai lavori, e poi si sono unite delle persone per darmi una mano grazie anche ai followers appassionati di questo format.”

La prima puntata della nuova stagione racconterà della nascita e della storia della prima etichetta indipendente fondata da un artista, il Clan Celentano. Con la partecipazione di Natale Massara, compositore e musicista, verrà ripercorsa la storia dell’etichetta, fondata da Adriano Celentano nel 1961.