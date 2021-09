Stellantis, Uilm: “Importante attenzione Tavares per Sevel e per Italia”

“E’ importante l’attenzione che Tavares riserva per Sevel e per l’Italia”, lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Nicola Manzi, segretario della Uilm di Chieti.

“È sempre una buona notizia quando l’amministratore delegato di Stellantis, Carlo Tavares, viene in Italia e nello specifico in Val di Sangro a visitare lo stabilimento Sevel. La sua attenzione per gli stabilimenti italiani è preziosa”.

“Siamo in verità preoccupati – proseguono Ficco e Manzi – per le potenziali ricadute su Sevel del nuovo stabilimento polacco che produce anch’esso il Ducato. Due stabilimenti in Europa che producono il medesimo modello è di per sé qualcosa di pericoloso o per lo meno qualcosa che richiede la massima allerta sindacale”.

“Proprio in questi giorni – concludono Ficco e Manzi – siamo impegnati in una delicata discussione con l’azienda, che verte sulla questione della stabilizzazione dei lavoratori somministrati e sulla indennità del turno del sabato notte, nonché su altri temi molto concreti della vita di fabbrica. Auspichiamo che il dialogo possa essere fruttuoso, ma in assenza di qualsiasi risposta ci stiamo preparando a iniziative di sciopero. I lavoratori hanno il diritto di essere ascoltati”.