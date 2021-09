Stella San Carlo all’Arena. Maione: “Risolvere problema spazzamento”

“Chiedere una città pulita non può essere soltanto un punto da inserire stancamente nel programma elettorale, bisogna impegnarsi affinché questo accada con buoni e corretti comportamenti ed affrontando le criticità”.

E’ quanto ha dichiarato questa mattina il candidato alla terza municipalità di Napoli Massimiliano Maione. “In materia di rifiuti, la municipalità Stella San Carlo all’Arena si connota per la cronica difficoltà dello spazzamento” ha chiosato durante un incontro con l’elettorato” che soprattutto nelle strade laterali e periferiche diventa più che tangibile.

Nella speranza che il problema non derivi dallo spostamento degli addetti al settore raccolta, sarà comunque mia cura approfondire le cause che sono a monte del problema e risolverlo in sede istituzionale”.