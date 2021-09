Stangata per i consumatori: 40% in più sulla bolletta elettrica

Cingolani: “Nel prossimo trimestre la bolletta elettrica aumenterà del 40 per cento”

Il ministro Cingolani ha annunciato il rincaro della bolletta elettrica nel prossimo trimestre. A margine di un evento a Genova organizzato dalla Cgil, il titolare del Dicastero della Transizione ecologica, riportato da un organo di stampa, ha sottolineato come “ci sarà un aumento del 40% e queste cose vanno dette. Dobbiamo assolutamente affrontare il problema “.

“Succede – ha aggiunto il ministro – perché aumenta sia il prezzo del gas a livello internazionale che quello della CO2 prodotta“.

Sempre al convegno, come scritto dall’Ansa, il ministro Cingolani ha annunciato l’uscita di un “bando per i progetti dei porti verdi, usciranno presto quelli per le isole verdi e per l’economia circolare […]. Investiremo oltre 2 miliardi per gli impianti di economica circolare […]. La raccolta differenziata deve arrivare al 75% e i restanti materiali devono assolutamente essere recuperati. In discarica di deve finire meno del 10%“.

“Il Governo – ha aggiunto – lancerà un grande programma da 2 miliardi per realizzare dei nuovi impianti di smaltimenti dei rifiuti e i progetti innovativi migliori vinceranno. Sono certo che c’è ampio spazio per tutti“.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi