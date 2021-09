Spettacolo “L’ultima Sciamana, Il Messico di Chavela Vargas”

Prosegue a Baradili la rassegna “ASPETTANDO L’AUTUNNO TRA MUSICA E TEATRO – PRIMA EDIZIONE 2021” organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare, il sostegno del Comune di Baradili e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.

Un cartellone che mette al centro dell’animazione e sviluppo culturale il minuscolo paese di Baradili con le sue peculiarità artistiche, ambientali, sociali ed architettoniche per una proposta che abbracci i mille volti di una comunità piccola ma estremamente vivace e ricettiva.

Venerdì 24 settembre alle ore 19.00 in piazza Santa Margherita sarà di scena la Compagnia Officina Acustica con “L’ultima Sciamana, Il Messico di Chavela Vargas” che vede sul palco Anna Lisa Mameli (voce), Corrado Aragoni (pianoforte), Tonino Macis (chitarra), Alessandro Garau (batteria e percussioni), Massimo (Maso) Spano (contrabbasso).

Uno spettacolo che rappresenta un sentito ed emozionante omaggio ad un’artista che, con la sua voce e musica, ha segnato profondamente il tessuto sociale e culturale dell’America latina.

Interprete straordinaria del repertorio popolare messicano e latinoamericano e “tante vite” da raccontare, Chavela Vargas nasce in Costarica nel 1919 e cresce lontana dagli affetti della famiglia, sperimentando fin da piccola il dolore della solitudine e dell’emarginazione. Appena adolescente, sale su un aereo e scappa in Messico, “il maschio d’America”, come amava definirlo, che l’avrebbe accolta e, come un padre, le avrebbe insegnato il coraggio della libertà e della coerenza; Il Messico che avrebbe visto la sua arte nascere e trionfare.

Recentemente scomparsa, all’età di 93 anni, dopo una vita avventurosa e ricca di amori (Frida Kahlo fra questi), disperazione, sconfitte e rinascite, Chavela Vargas ci offre un raro esempio di dignità, forza e determinazione, che, pur filtrata dalle imprescindibili fragilità dell’animo umano, conserva integro e cristallino il suo messaggio di verità.

Verità che si fa bandiera di un’esistenza umana e artistica profondamente significativa e priva di compromessi. In ogni verso delle sue canzoni, Chavela porta in scena frammenti della sua storia e della sua anima, e in ogni melodia, la sua voce “tragica” rende sonori la solitudine e il silenzio.

Le canzoni di Chavela Vargas, le sue verità e le sue storie, ci accompagnano con forza, intensità, leggerezza e crudele ironia, nel suo mondo così terreno e così surreale, facendoci tornare, come recita il verso di una sua canzone, “alle cose semplici, ai vecchi luoghi dove abbiamo amato la vita”.

Per partecipare allo spettacolo è indispensabile essere in possesso del green pass. E’ inoltre obbligatoria la prenotazione da effettuarsi via sms o WhatsApp al numero 3928625400-3939822765 a cui seguirà conferma per l’avvenuta prenotazione.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sala consiliare del Comune in Via Vittorio Emanuele, 5.