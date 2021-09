Spettacolo Aperto: 6° festival di musiche per coro a Cagliari e Quartu

La sesta edizione di Spettacolo Aperto, festival di musiche per coro, si svolge a Cagliari e Quartu dal 17 al 25 settembre.

Venerdì 24 settembre, alla chiesa di S. Michele, alle ore 21, il gruppo giovanile del coro di voci bianche Scuole in Coro, presenta Sound the trumpet, proponendo, insieme con Manuele Pinna al pianoforte, un programma di grande impatto emotivo con pagine di Purcell, Mendelssohn, Kodàly, Witachre, Rutter e altri ancora.

Il concerto suggella un percorso formativo e musicale che le dodici ragazze e ragazzi del coro hanno intrapreso fin da piccoli, diventando da curiosi a competenti, ma soprattutto grandi appassionati del far musica.

Un percorso che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Abbiati per la Didattica nel 2016, ed è stato oggetto di ricerca come nella recente tesi di laurea in Scienze della Formazione sul ‘Valore pedagogico del canto corale’ scaturito dalla osservazione diretta del lavoro del gruppo.

Diversi compositori, diverse atmosfere musicali, voli pindarici da un secolo all’altro, ma il denominatore è uno: la gioia di cantare insieme!

Ingresso libero (con donazione libera).

Prenotazione obbligatoria su https://soundthetrumpet2.eventbrite.it