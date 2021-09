Soup-linea spegnimento: riepilogo giornaliero incendi

In data odierna, su un totale di 12 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei

In data odierna, su un totale di 12 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei:

1 – Incendio in agro del Comune di SUNI località “Montagudu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di BOSA, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri proveniente dalle basi operative del CFVA di Bosa, Fenosu e Anela. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa, Montresta (Su Casteddu), Macomer (sant’Antonio) Scano di Montiferro (Periferia) e Tresnuraghes (Dottorroi), le squadre delle Compagnie barracellari di Modolo, Suni, Bosa e Tinnura, le squadre dei VVF di Cuglieri e Macomer e dalla squadra di volontari dell’associazione di Oristano (Soccorso Sardegna Centrale). L’incendio ha percorso una superficie di circa 5/6 ettari di bosco e pascolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:18.

2 – Incendio in atto in agro del Comune di GUAMAGGIORE località “Maringianu”, il cui spegnimento viene coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di SENORBI’, coadiuvato da un Canadair della Protezione Civile, dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri proveniente dalle basi operative del CFVA di Villasalto, Marganai, Sorgono e San Cosimo e dal GAUF del CFVA di Cagliari. Stanno, inoltre, intervenendo le squadre dell’Agenzia Forestas di Senorbì (Centro Urbano), e le squadre di volontari delle associazioni di Senorbì (Sant’Isidoro), di Sant’Andrea Frius (S.A.F.) e di Guasila (Protociv). Le operazioni di spegnimento si sono tuttora in corso.

3 – Incendio in agro del Comune di TEMPIO PAUSANIA località “Nuchis”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di “CALANGIANUS”, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Limbara. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Luras (Toveddu), Calangianus (Mattatoio) e Tempio Pausania (Autoparco) e dalla squadra di volontari dell’associazioni di Tempio Pausania (A.V.P.C.). L’incendio ha percorso una piccola superficie di pascolo arborato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:03.

4 – Incendio in agro del Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU località “Crabì de Mesu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di “SANT’ANTIOCO”, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Pula. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas di Sant’Antioco (Centro Urbano) e dalle squadre di volontari delle associazioni di Narcao (Terraseo), Sant’Antioco (Asso Sulcis) e di Iglesias (Soccorso Iglesias). L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di macchia bassa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:54.

5 – Incendio in atto in agro del Comune di SAGAMA località “Giuntorzu”, il cui spegnimento viene coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di “BOSA”, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa. Concorrono nelle operazioni di spegnimento le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Scano di Montiferro (Periferia) e Tresnuraghes (Dottorroi), le squadre delle Compagnie barracellari di Modolo, Tinnura e Scano di Montiferro. Le operazioni di spegnimento si sono tuttora in corso.