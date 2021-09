Soup-linea spegnimento: riepilogo giornaliero incendi

In data odierna, su un totale di 12 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnala 1 incendio, per la soppressione del quale il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei

1 – Incendio in agro del Comune di Pabillonis località “Ente Riforma del Flumnendosa”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di MARGANAI. Sta inoltre intervenendo una squadra di volontari dell’associazione di Guspini-Gentilis e una squadra dei Carabinieri di Villacidro per regolamentare la viabilità. L’incendio sta interessando un eucalipteto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.