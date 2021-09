Social Media Management for Business: arriva il corso online di Promocamera.

l Social Media Management negli ultimi decenni è emerso come una componente essenziale di qualsiasi iniziativa di sviluppo del business; è diventata una chiave per il successo in un contesto economico in cui il mercato è passato da una dimensione locale ad una globale.

Con l’obiettivo di migliorare l’aspetto strategico della comunicazione, imparare a conoscere e gestire i social a livello aziendale, gestire il budget e creare delle sponsorizzate in autonomia, Promocamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, propone il percorso formativo “ Social Media Management for Business” , della durata di 8 giornate, per complessive 24 ore, che si svolgerà il modalità webinar attraverso la piattaforma Google Meet, in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 17.30.

Gli argomenti trattati nel percorso formativo saranno: l’aspetto strategico della comunicazione, la vision, la mission e valori aziendali, analisi degli scenari di mercato, case study di successo, analisi dei competitors, studio del target e customer journey. La Customer Journey, le buyer personas. Introduzione ai social, configurare le pagine per la tua impresa. Facebook: la propria immagine, formati corretti per immagini di profilo e copertina, le bio aziendali.

Altri elementi oggetto di approfondimento saranno la creazione dei post, le tipologie dei post e pubblicazioni efficaci, breve corso di costruzione delle immagini. Instagram: Le stories, app per la creazione di brevi video e sì, contenuti brandizzati e vendita di prodotto, software semplificati per l’utilizzo quotidiano. Sponsorizzate, le campagne like, lead generation, le call to action. Il Piano editoriale, come crearlo, fissare degli obiettivi, il real time marketing, la gestione della community. La landing page aziendale, le sitemap, basi di customer experience online, utilizzo dei dati dei clienti, il gdpr.

E prevista una quota per la partecipazione di €. 290,00 + iva . Le imprese , le organizzazioni imprenditoriali, gli aspiranti imprenditori, aventi sede nel Nord Sardegna potranno usufruire del Voucher del 40% sulla quota di partecipazione.