Sider Alloys: Ennas (Lega): un passo avanti fondamentale per la ripresa della fabbrica

Mancano ancora alcuni passaggi ma la strada per la ripartenza è definitivamente tracciata e questo rappresenta una forte risposta per tutto il territorio del Sulcis-Iglesiente e per l'intero sistema produttivo della Sardegna.

“Oggi si registra un passo avanti fondamentale per la ripresa dell’attività dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme. Mancano ancora alcuni passaggi ma la strada per la ripartenza è definitivamente tracciata e questo rappresenta una forte risposta per tutto il territorio del Sulcis-Iglesiente e per l’intero sistema produttivo della Sardegna.

La Giunta regionale ha dimostrato grandissima attenzione per una vertenza che coinvolge decine di lavoratori mantenendo gli impegni presi. Attendiamo la chiusura definitiva dell’iter autorizzativo con l’auspicio che al più presto comincino i lavori di revamping dell’impianto propedeutici al riavvio”.

Così Michele Ennas, consigliere regionale della LEGA SARDEGNA eletto nel territorio del Sulcis-Iglesiente