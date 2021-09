Settimana Europea della Mobilità, domani 29 settembre, ciclopedalata nel Parco di Molentargius

La ciclopedalata che domani, mercoledì 29 settembre, alle ore 16, animerà il Parco di Molentargius – Saline è l’ultimo appuntamento del calendario di eventi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2021 organizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari.

PROGRAMMA – La partecipazione è aperta a bambini e ragazzi ma anche a genitori, adulti e appassionati. La ciclopedalata sarà a numero chiuso, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, previa registrazione al link https://bit.ly/Registrazione_ciclopedalata.

Il raduno inizierà alle ore 15.30 al Padiglione Nervi, da dove attraverso la pista ciclabile di Su Siccu si giungerà al Parco di Molentargius (percorso e regolamento in allegato). Durante il percorso sono previsti dei punti di sosta curati dal Ceas di Molentargius e da medici dello sport, con un laboratorio per insegnare ai ragazzi come riparare una bicicletta e l’illustrazione delle principali norme del Codice della strada per pedalare in sicurezza in città, curata dalla Polizia metropolitana. L’evento è realizzato in collaborazione con il Parco di Molentargius e con il corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione Sardegna.