Settimana europea della mobilità – A Oristano una Camminata ecologica per le vie della città

Anche Oristano ha partecipato alla Settimana europea della mobilità sostenibile con una Camminata ecologica.

La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile promossa e coordinata a livello nazionale dal Ministero della Transizione Ecologica che quest’anno giunge alla ventesima edizione.

I partecipanti si sono cimentati su un percorso di 8 chilometri. Da piazza Roma i partecipanti (con il supporto del gruppo di fitwalker Alea di Oristano e dell’ANIAD, l’associazione nazionale diabetici) sono partiti per una passeggiata all’aria aperta e in compagnia.

Tra i partecipanti anche il Sindaco Andrea Lutzu, gli Assessori Gianfranco Licheri e Maria Bonaria Zedda e diversi consiglieri comunali.

L’Assessore Licheri ha ringraziato i soggetti privati che hanno sponsorizzato l’evento favorendone il buon esito: “La ditta Formula Ambiente, che gestisce il servizio di igiene urbana, che ha messo a disposizione una bicicletta elettrica estratta tra i partecipanti alla fine della manifestazione. Il Conad Oristano si è messo a disposizione offrendo materiali, ma anche panini e acqua per tutti i partecipanti. Il gruppo di fitwalking infine mette in palio due buoni di 100 euro per il corso certificato di fitwalking”.