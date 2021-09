La settima edizione del “Rally of Hope Think Tank 2022” si terrà domenica 12 settembre 2021 alle 2:30AM ora italiana, in modalità online in lingua inglese. L’incontro sarà presieduto dalla Dottoressa Hak Ja Han Moone sponsorizzato dalla Universal Peace Federation (UPF) e sarà incentrato sulla pacifica riunificazione della Penisola coreana.

Interverranno in qualità di oratori S.E. Hun Sen, Primo Ministro del Regno di Cambogia; S.E. Mohamed Bazoum, Presidente della Repubblica del Niger; S.E. Denis Sassou Nguesso, Presidente della Repubblica del Congo; l’On. Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America (2017-2021); S.E. José Manuel Barroso, Presidente della Commissione Europea (2004-2014); S.E. Natasa Micic, Presidente della Repubblica della Serbia (2002-2004); S.E. Gloria Arroyo, Presidente della Repubblica delle Filippine (2001-2010);S.E. H.D. Deve Gowda, Primo Ministro della Repubblica dell’India (1996-1997); la Dr. Hak Ja Han Moon, Co-fondatrice della UPF International.

L’incontro sarà allietato da uno spettacolo di intrattenimento musicale che vedrà la partecipazione dei “Piccoli Angeli” il corpo di ballo folkloristico coreano di fama mondiale e da altri artisti internazionali. ll Rally of Hope è un programma online ideato e iniziato dalla Dottoressa Moon e dalla UPF nell’agosto 2020,allo scopo di promuovere un mondo di pace attraverso la lotta alla povertà, alla fame, alle discriminazioni razziali, ai cambiamenti climatici e ponendo fine ai conflitti religiosi.

Per Newt Gingrich, Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti (1995-1999) “Quello che ha fatto Madre Moon di continuare il lavoro del marito, di costruire un movimento mondiale impegnato nellarealizzazione dell’idea che si possa trovare la via per dialogare gli uni con gli altri e che sia possibile trovare il modo per collaborare insieme, è la chiave per il successo futuro”.

Il Think Tank 2022 è una rete di più di 2000 esperti internazionali in diversi settori-governativo, economico, accademico, religioso, dell’informazione, artistico e culturale-impegnati nella comune ricerca delle soluzioni più efficaci alle più complesse sfide del mondo contemporaneo. Per Ban Ki-Moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite(2007-2016)e Presidente del Think Tank 2022“… se vogliamo raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, è necessaria un’ampia collaborazione in particolare tra i governi e la società civile.

La creazione di un partenariato che attraversi un’ampia varietà di settori è fondamentale se vogliamo costruire un mondo migliore. A questo proposito mi congratulo in modo particolare per il lavoro iniziato dalla Dottoressa Moon, che ha stabilito un esempio. Credo che la Universal Peace Federation e la sua vasta rete di collaboratori nel campo della politica, della religione, del mondo accademico, dei media, dell’economia, delle arti, della cultura, delle donne e dei giovani, rappresenti un buon modello.

Sono convinto chela UPF diventerà una pietra miliare per la realizzazione di una pace duratura nel mondo e nella Corea Celeste Unificata, sulla base dei principi di interdipendenza, prosperità condivisa e valori comuni”.

La UPF è stata fondata dai coniugi Moon nel 2005 a New York e si propone di contribuire con le sue numerose attività al progresso della pace e della promozione umana. E’ una ONG con status consultivo generale presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. In Italia, tra le varie iniziative, pubblica “Voci di Pace”, il periodico a cura degli ambasciatori di pace della UPF.

Per coloro che non potessero seguire il programma in diretta è prevista una sintesi dei momenti più salienti dell’incontro, che sarà trasmessa domenica 12 settembre alle 18:00 ora italiana. Per registrarsi, copiate e incollate questo indirizzo nel vostro browser per collegarvi alle18:00-https://www.rallyofhope.eu/