Settembre Oristanese – Un mese all’insegna di cultura, fede e tradizione

Il Settembre oristanese ritorna con un calendario fitto di appuntamenti tra arte, religione, spettacolo, musica e teatro.

La Giunta Lutzu, su proposta dell’Assessore alla Cultura, al turismo e allo spettacolo Massimiliano Sanna, ha approvato il programma della storica rassegna settembrina.

“Sarà un mese di ricco di eventi che, nel rispetto delle misure di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus, anche quest’anno renderanno omaggio alla migliore tradizione oristanese – sottolineano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore Massimiliano Sanna -. I festeggiamenti per la Madonna del Rimedio e per Santa Croce sono i momenti centrali nei confronti dei quali tutta la comunità manifesta un attaccamento particolare. E proprio per Santa Croce quest’anno ci sarà un evento molto importante: l’inaugurazione del Foro Boario che diventerà uno dei principali punti di riferimento del sistema culturale cittadino”.

“La rassegna offrirà, a turisti e residenti, numerosi appuntamenti legati alla tradizione e alla fede religiosa, ma anche eventi sportivi, musicali e culturali – aggiungono il Sindaco Lutzu e l’Assessore Sanna -. L’emergenza sanitaria, che purtroppo non accenna a rallentare, evidentemente condiziona anche il Settembre oristanese. Tutte le manifestazioni in programma, quelle proposte direttamente dal Comune o dalla Fondazione Oristano, dall’Istar e dalla Pro Loco e quelle curate da soggetti privati sono tenute a osservare i protocolli di sicurezza. Tra queste anche le ricorrenze per la Madonna del Rimedio e per Santa Croce e S. Efisio. Per ogni appuntamento ogni organizzatore ha la responsabilità di garantire le norme di sicurezza su assembramenti, mascherine, green pass e vigilare sul rispetto di tutte le disposizioni al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza”.

“Il virus e le limitazioni che ne derivano saranno osservate scrupolosamente, ma nel rispetto di tutte le norme vogliamo onorare un appuntamento che appartiene alla migliore tradizione della città hanno definito un calendario di iniziative estremamente ricco, con tante manifestazioni capaci di soddisfare le esigenze ed i gusti di un pubblico molto vasto – conclude l’Assessore Sanna che sottolinea la particolare attenzione che si è voluta dedicare alle ricorrenze religiose.

Programma

Lunedì 6, ore 21,30 – Parco della chiesa di San Giovanni dei fiori – STORIE E MITI RACCHIUSI TRA LE COSTELLAZIONI DEL CIELO. In collaborazione con l’Associazione Culturale Eleonora d’Arborea di Oristano

Martedì 7, ore 20,30 – Santuario di Nostra Signora del Rimedio – CONCERTO MUSICA LIRICA Trio Arpa, Soprano e Violino Tiziana Loi, Federica Cubeddu, Luigi Zucca

Venerdì 10, ore 18 – Aula Consiliare Palazzo degli Scolopi – «ALLA REINA ONORE!» L’ELEONORA D’ARBOREA DI CARLOTTA FERRARI – Conferenza a cura dell’ISTAR

Sabato 11

ore 18 – Piazza Luigi Pintus – INAUGURAZIONE FORO BOARIO

ore 21 – Piazza Cattedrale – VERTIGINE DI GIULIETTA di Caterina Mochi Sismondi – In collaborazione con CEDAC

Domenica 12, ore 21.30 – FESTA DI SANTA CROCE – Piazza Luigi Pintus RASSEGNA MUSICALE GRUPPI ANNI 60/70 con la partecipazione di A51, Retrò Gusto, KM Zero, Angeli Selvaggi – In collaborazione con l’Associazione Santa Croce

Lunedì 13, ore 21,30 – FESTA DI SANTA CROCE – Piazza Luigi Pintus Rassegna Corale VOCI DAL GIUDICATO D’ARBOREA In collaborazione con l’Associazione Culturale Eleonora d’Arborea

Martedì 14, ore 21,30 – FESTA DI SANTA CROCE – Piazza Luigi Pintus FESTIVAL MUSICA SARDA in collaborazione con l’Associazione Santa Croce

Sabato 18, ore 18 – Vie del Centro Storico IL RITORNO DEGLI ARBOREA a cura della Pro Loco

Venerdì 24, ore 19 – Via Aristana BALLUS IN BRUGU a cura della Pro Loco

Sabato 25

ore 10/13 · 16/19 – GIORNATE EUROPEE PATRIMONIO con visite guidate gratuite al Museo Antiquarium Arborense, alla Torre medievale di Portixedda, alla Torre di Mariano II e alla Pinacoteca comunale Carlo Contini

ore 18 – Antiquarium Arborense «LO BUON MARZUCCO FORTE (PG VI, 18) IN ARESTANO» Quando al tempo di Mariano II un personaggio della Divina Commedia viveva ad Oristano Conferenza di Raimondo Zucca, Curatore Antiquarium Arborense In collaborazione con la Fondazione Oristano e il FAI (Prenotare al numero 0783 791262)

ore 21 – FESTA DI SANT’EFISIO – Piazza del Popolo COMMEDIA SARDA

Domenica 26

ore 10/13 · 16/19 – GIORNATE EUROPEE PATRIMONIO con Visite guidate gratuite al Museo Antiquarium Arborense, alla Torre medievale di Portixedda, alla Torre di Mariano II e alla Pinacoteca comunale Carlo Contini

ore 21 – FESTA DI SANT’EFISIO – Piazza del Popolo RASSEGNA CORALE IN SU BRUGU