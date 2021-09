Serramanna, confronto tra candidato sindaco e consiglieri

Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 18 presso l’Ex Montegranatico di Serramanna si svolgerà l’incontro pubblico aperto alla cittadinanza tra il candidato sindaco Carlo Pahler e i candidati consiglieri. Sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza la lista e la futura giunta candidata a guidare l’amministrazione locale in vista delle prossime elezioni del 10-11 ottobre 2021.



La lista Serramanna Futura ha già reso disponibile sulla propria pagina facebook https://www.facebook.com/serramannafutura/, e all’atto di deposito della lista, la composizione della propria giunta comunale. La scelta di presentare in anticipo tutta la squadra, che sarà vicino al candidato sindaco Carlo Pahler durante i 5 anni di consigliatura, è un atto di massima trasperenza verso i serramannesi, in quanto nel momento in cui si recheranno alle urne sapranno già la composizione della giunta e avranno la sicurezza che gli assessori sono stati scelti in base alla loro preparazione e conoscenze specifiche e non per il numero di voti che porteranno alla lista.

Una occasione di invito agli altri due candidati sindaci a fare un atto di trasparenza prima dello scrutinio elettorale. Un atto di fiducia che vada oltre le logiche del manuale Cencelli per la spartizione delle poltrone.

Supponiamo che sia il candidato a Sindaco della lista “Serramanna Città Migliore”, dovrà tenere conto dei voti dei candidati legati all’ex Sindaco di Serramanna nella formazione della propria squadra di governo, che il candidato a Sindaco della lista “Serramanna Più” dovrà tenere conto dei voti degli aspiranti consiglieri di destra che sono confluiti nella lista prima di comporre la propria giunta.

Invitiamo i candidati Sindaci, qualora non fosse questo il sistema adottato, di comunicare con la massima trasparenza all’elettore la propria composizione della Giunta affinché il voto sia consapevole.