“Se Solo Sapessi”, il video del nuovo singolo di Briso feat. Gionni Mellow

Riccardo Zambaiti, in arte Briso, è un polistrumentista e producer bergamasco. Di solito non esce di casa senza il suo basso ed è pronto ad animare qualsiasi situazione, da un parco a un palco. Per lui è indifferente, perché tanto suona e si perde nel suo viaggio magico. Classe ’95, suona il basso nel brano Musa di Giulia Onda e in altre produzioni di Purple Studio Production in cantiere. Pubblica il suo primo singolo Se Solo Sapessi, in cui rappa e partecipa alla produzione come bassista, con produzione e voce nel ritornello di Gionni Mellow.

Giovanni Lucatorto, in arte Gionni Mellow, è un cantante, producer e polistrumentista originario di Bari. Classe ’96, fonda a Milano nel 2019 Purple Studio Production, una community di artisti che collabora per la realizzazione di videoclip e produzioni musicali. Pubblica il suo primo singolo il 31 maggio 2021, intitolato Lento, in cui dirige un video di animazione 3D, curato da Stefano Fiorello.