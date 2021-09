Scopriamo la cannabis legale Amnesia Haze

Tra le tante tipologie di cannabis legale, si trovano delle varietà famose e note per per il loro aroma. Una di queste varietà è l’erba Amnesia Haze, un ibrido nato a sua volta da un altro ibrido fuso con due tipi di canapa nativa (sativa e indica) che hanno creato una pianta dai fiori molto ricchi di resina. Proprio la resina garantisce non soltano un sapore più intenso, ma anche effetti benefici più intensi.

Generata negli Stati Uniti e poi commercializzata in Olanda e in tutta l’Europa del nord, la Amnesia Haze si può trovare oggi anche nel nostro Paese, tramite siti che si sono specializzati nel trattare le versioni legali dei prodotti di cannabis. Qui vengono descritte tutte le caratteristiche di questo prodotto e come utilizzarlo al meglio. Si può ordinare in piena sicurezza e certi di essere sempre nell’ambito di un erba legale ed in regola con le leggi italiane.

Amnesia Haze, caratteristiche ed effetti

Anche la varietà legale da cui si ricava l’Amnesia Haze ama i climi molto caldi e la luce, e nelle giuste condizioni produce quei fiori tanto importanti per l’estratto che si intende ottenere. I fiori di questa pianta infatti sono gommosi e se si spremono tra le dita emettono immediatamente una resina succosa. Dai fiori e dalle gemme che ne derivano si sprigiona un profumo intenso che lascia già capire come sarà il gusto.

Ha livelli di CBD molto elevati, ma tuttavia il THC rimane al di sotto dei limiti imposti per la sua legalità e dunque è utilizzabile per diversi scopi. Mai eccedere, però, perché gli effetti sono molto intensi e specie chi non è abituato potrebbe avere al contrario reazioni un po’ disturbanti. Ci si può sentire immediatamente assonnati e con difficoltà a ricordare alcune azioni, da cui il nome “amnesia”.

Utilizzi legali della Amnesia Haze

Nella dicitura di presentazione della Amnesia Haze appare spesso l’avvertenza che “il prodotto non diagnostica, non previene né cura alcuna malattia” ma questo non significa che non possa essere usata a scopo medico. Si sottolinea soltanto che non serve a guarire, ma soltanto a mitigare alcuni effetti. Il senso di leggerezza, di sonnolenza e di “dimenticanza” dato dalla Amnesia Haze (che si fuma, non si ingerisce) dona sollievo a chi soffre di disturbi depressivi o di sindromi post-traumatiche da stress.

Il rilassamento pressoché totale che si prova con questo prodotto garantisce una minor sofferenza se si è soggetti a dolori forti, a dolori cronici o a dolori causati da cure. Il senso di benessere di fatto non cura il malessere, ma aiuta il corpo a prendersi quella sana pausa dal dolore che gli permette di riacquistare energia.

L’effetto intenso deve essere gestito per bene, da persone esperte. Per questo, pur essendo una varietà riconosciuta come legale non deve essere venduta a minori di 18 anni.