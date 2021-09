Sassari: tentano furto in una scuola, arrestati.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sassari hanno tratto in arresto in flagranza di reato p.a. cl’ 91 e p.g. cl’ 98, rispettivamente domiciliati nel comune di Olmedo e di Alghero, per tentato furto aggravato in concorso e possesso di attrezzi da scasso.

In particolare, nella notte del 03/09 u.s., tramite chiamata al “112” un cittadino segnalava di aver notato due soggetti di sesso maschile scavalcare la recinzione dell’istituto scolastico agrario di via bellini.

I militari della sezione radiomobile di Sassari, giunti immediatamente sul posto, hanno scovato i due soggetti nel cortile della struttura nascosti nella penombra di una rampa di scale. bloccati, sono stati perquisiti sul posto e sorpresi in possesso di vari strumenti atti allo scasso utilizzati precedentemente per tentare di scassinare la porta di ingresso della scuola.

I carabinieri hanno quindi tratto in arresto i due soggetti per tentato furto aggravato in concorso e possesso di grimaldelli e/o oggetti atti ad offendere e, come disposto dall’autorità giudiziaria, li hanno accompagnati presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

L’indomani, gli arresti sono stati convalidati e il giudice ha disposto l’obbligo di dimora per il p.g. e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del p.a..