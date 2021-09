Sassari: presentazione del libro “Dare finalmente all’abbandono un movimento e un’anima”

Mercoledì 8 settembre, ore 19:00

Centro culturale PIANO B, Via La Marmora 4/b, Sassari (SS), ore 19:00

Introduce e dialoga con gli autori: Maria Barca

L’evento è organizzato da:

Sa Domo de Totus

Catartica Edizioni

Centro culturale Piano B

Mercoledì 8 settembre si terrà la presentazione di “Dare finalmente all’abbandono un movimento e un anima” scritto a quattro mani da Cristiano Sabino e Giovanni Fara.

Il saggio è una riflessione critica sugli ultimi vent’anni dell’indipendentismo sardo, sulle sue importanti battaglie e sui limiti politici e culturali che ha dimostrato.

Gli autori, oltre ad essere impegnati a vario titolo nel dibattito culturale e sociale sardo, conoscono dall’interno il mondo dell’autogoverno perché ne sono stati parte integrante ed esponenti di primo piano.

Cristiano Sabino, classe 1979, è tra i fondatori dell’organizzazione A Manca pro s’Indipendentzia, nella quale ricoprirà vari incarichi fino a diventarne portavoce. Nel 2017 esordisce col suo primo libro edito per Condaghes “Compagno T. Lettere a un comunista sardo”. Cofondatore del collettivo di ricercatori Filosofia de Logu, ispirato dagli studi post-coloniali, è autore di uno degli undici capitoli (dedicato al sardismo di Gramsci) dell’omonimo libro uscito per Meltemi.

Giovanni Fara, classe 1975, tra il 2009 e il 2011 svolge il ruolo di coordinatore provinciale di Sardigna Natzione indipendentzia nel distretto di Sassari, è membro della Direzione nazionale del movimento ed è tra i promotori della mobilitazione contro il nucleare nel 2011. Nel 2014 partecipa alla costituzione del Fronte Indipendentista Unidu. Nel 2018 ricopre l’incarico di portavoce di Caminera Noa. È cofondatore nel 2017 della Catartica Edizioni.

Il saggio presenta una autocritica fuori dai denti ai motivi che hanno portato l’indipendentismo sardo all’attuale condizione di inconsistenza politica, proprio in un momento storico favorevole allo sviluppo dei movimenti per l’autodeterminazione. Però non si tratta di una critica distruttiva o di una rinuncia. La presa di coscienza della fine dell’indipendentismo organizzato apre invece ad un confronto serrato sulle ragioni del suo fallimento e quindi ad una possibile ripresa di un’idea popolare e diffusa di Sardegna autodeterminata e rispettata.

