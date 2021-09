Sassari: il 17 settembre Open Day vaccinale nel centro hub dell’Aou

Appuntamento dalle 16 alle 22 nel centro hub dell'Aou di Sassari. Attese tutte le fasce d'età e in particolare dai 12 anni in su. Si accede su prenotazione

Sassari 16 settembre 2021 – Si svolgerà domani, 17 settembre, l’Open day vaccinale dell’Aou di Sassari, aperto a tutte le fasce d’età e, in particolare, ai ragazzi dei 12 anni in su. Per la giornata sarà necessaria la prenotazione, che potrà essere fatta sul portale delle Poste.

L’appuntamento è per domani dalle 16 alle 22, nel centro vaccinale di viale San Pietro, situato nel centro didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sul retro del palazzo Clemente al primo sottopiano.

Quello in programma venerdì 17 settembre è il secondo Open day vaccinale organizzato dall’Aou. Il primo si era svolto il 13 giugno scorso e aveva fatto registrare un’ampia partecipazione, con oltre mille vaccinazioni.

Il nuovo appuntamento, allora, rappresenta anche l’occasione per i lavoratori del settore Scuola, docenti e personale scolastico e universitario, e per gli studenti che ancora non si fossero sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19.

Con l’Open day l’Azienda ospedaliero universitaria offrirà, oltre alla corretta somministrazione del vaccino, anche punti informativi con esperti dell’Aou e dell’Università che saranno disponibili per una consulenza personalizzata sulle vaccinazioni e sul ruolo della prevenzione per le persone e la comunità.

I minori che si presenteranno per la vaccinazione dovranno essere accompagnati da un genitore. Inoltre, dovranno avere con sé il modulo del consenso firmato da entrambi i genitori e una copia del documento di identità del genitore che, eventualmente, non dovesse essere presente.